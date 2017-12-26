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低病原H5N6首現 不傳人仍撲殺萬隻鴨

中央社2017/12/26 20:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會防檢局今天指出，從南投縣2處鴨場驗出H5N6低病原性禽流感病毒，和今年2月驗出的H5N6不同，不會感染人類，但為了避免病毒在環境中繼續重組，仍撲殺2場共1萬1848隻鴨。

為了強化防疫，農委會表示，針對感染禽流感後症狀不明、易保毒的鴨子，已從12月15日起對鴨場展開採樣監控，將持續執行到明年3月，將全國鴨場2790場驗完，以防感染擴散。

農委會防檢局今天公布，在南投縣12月19日採集的2鴨場樣本，21日初篩結果呈陽性反應，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，24日確診為低病原性H5N6亞型禽流感，畜衛所初步分析出這2場檢出的H5基因切割位序列，僅1個鹼性氨基酸，判定為低病原性禽流感。

雖然不是高病原性，防檢局副局長施泰華說，為避免此新型病毒進一步傳播及重組，今天已對鴨場鴨隻採取撲殺措施，共撲殺1萬1848隻，並進行場區及環境消毒工作。

農委會副主委黃金城說明，畜衛所目前解析出的序列顯示，這株低病原性H5N6亞型禽流感病毒核酸，無論H5基因或N6基因，與今年2月花蓮縣鴨隻的病毒株不同，因此不會感染人，也跟執行候鳥監測時，於12月在台南市發現的黑面琵鷺測得的高病原性H5N6亞型病毒株不同。1061226

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