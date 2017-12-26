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中央社

搶攻電子商務 中華郵政設航郵出口貨棧

中央社2017/12/26 20:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）為滿足跨境電子商務郵遞出口需求，中華郵政公司今天在桃園機場航郵中心申設出口貨棧，並舉辦揭牌儀式，建構一條龍的跨境物流服務機制，共同發展全球跨境電商物流業務。

交通部政務次長暨代理中華郵政董事長王國材致詞表示，中華郵政公司一年約有25億件郵件，每年以4.5%的比例減少，根據阿里巴巴跨境電商研究中心報告指出，2017至2020年的電子商務平均每年將以27%的速率成長，跨境電商市場亞太地區就占48%，因此中華郵政將減少郵件比例，發展物流產業。

王國材表示，政府推動自由貿易港區，其中桃園機場產值非常高，中華郵政具有「萬國郵政聯盟」優勢，結合近200個國家，再配合電子商務發展，未來郵務、關務、港務可整合在中華郵政航郵出口貨棧運作，各國也可設立物流中心，透過海陸空貨運，將郵物送達顧客手中，對航空、船舶、報關、倉儲等產業都具有優勢。

桃園市長鄭文燦出席典禮表示，中華郵政公司採取點對點營運方式及「萬國郵政聯盟」的優勢，結合跨境物流服務機制，提供「貨轉郵業務」及「保稅貨物郵遞出口業務」等服務，航郵出口貨棧的啟用代表新起點。目前桃園國際機場的各項業務及建設逐步增加，應該擴大編制提升國際機場效益，發展「機場經濟學」。1061226

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