NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉全國首創　快充式電動公車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

台中市議會政黨協商破裂　總預算案再度流會

記者柳榮俊／台中報導2017/12/26 20:49
▲藍綠雙方情緒高漲瀕臨衝突。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.26）
▲藍綠雙方情緒高漲瀕臨衝突。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.26）

台中市107年度總預算案在政黨協商破裂下再度流會，無法完成審查通過。藍綠黨團與市府26日經過一整天冗長協商，遲遲無法順利開會完成二讀，並幾度爆發口角、拉扯、搶佔主席台的衝突，延至晚間七點十五分，議長林士昌見會議根本開不成，逕自決定擇期加開臨時會審預算，匆匆敲下議事槌宣佈散會。

今日進行本次定期會最後一天議程，進行總預算案二、三讀會，但是議事日程一開始就進入政黨協商，遲遲無法開會，等到了下午五點宣佈開會，因國民黨團與市府之間未及完成刪減預算科目與額度的協議，李麗華與賴佳微等國民兩黨議員當場吵了起來，會議中斷。

經過一個小時的政黨協商，藍綠雙方在傍晚六點二十分再度開會後仍然沒有具體共識，主席林士昌再度裁示休息三十分鐘，議會還準備了點心給在場議員吃準備挑燈夜戰，不料七點零五會議再開時，無黨聯盟議員張立傑提議就先前國民黨要求的本預算刪14億餘元、基金刪26億餘元結論逕予表決，但國、民兩黨議員都不同意，吵成一團，國民黨團書記長李中防止議事進入表決，率多位國民黨議員佔領主席台，民進黨團議員也衝上主席台搶麥克風，秩序失控，主席林士昌在混亂中離開議場，會議再度中斷。

期間，國民兩黨黨團都拿出抗議標語互嗆，國民黨團說「拒絕濫編嚴格把關」，民進黨團反嗆「民生預算不容惡擋」，雙方從主席台對峙到台下，民進黨議員江肇國、鄭功進一度站到國民黨團議員的隊伍前被推離，鄭功進的標語海報還被國民黨張靜分強行扯下撕毀，雙方情緒高漲瀕臨衝突，後來國民黨團再度回到主席列隊抗議，蘇柏興站上發言台揮舞標語抗議，民進黨統統離開備詢台，才未演至進一步衝突。

主席林士昌於七點十五分回到主席台，逕自裁示，會議已經無法繼續，由議事組另排定會議時間繼續審查預算，民進黨團雖表示反對，但主席不經在場議員同意或反對，匆匆敲槌宣佈散會。

所以總計1924億餘元的台中市107年度總預算案未進入實質二讀審查會期就結束，無法通過，要到民國107年才有時間再開會審查總預算。

 

關鍵字台中市議會政黨協商林士昌審查預算
莿桐幸福專車復駛　籲鄉民踴躍搭乘

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan