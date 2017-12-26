台中市議會政黨協商破裂　總預算案再度流會

今日進行本次定期會最後一天議程，進行總預算案二、三讀會，但是議事日程一開始就進入政黨協商，遲遲無法開會，等到了下午五點宣佈開會，因國民黨團與市府之間未及完成刪減預算科目與額度的協議，李麗華與賴佳微等國民兩黨議員當場吵了起來，會議中斷。

台中市107年度總預算案在政黨協商破裂下再度流會，無法完成審查通過。藍綠黨團與市府26日經過一整天冗長協商，遲遲無法順利開會完成二讀，並幾度爆發口角、拉扯、搶佔主席台的衝突，延至晚間七點十五分，議長林士昌見會議根本開不成，逕自決定擇期加開臨時會審預算，匆匆敲下議事槌宣佈散會。

經過一個小時的政黨協商，藍綠雙方在傍晚六點二十分再度開會後仍然沒有具體共識，主席林士昌再度裁示休息三十分鐘，議會還準備了點心給在場議員吃準備挑燈夜戰，不料七點零五會議再開時，無黨聯盟議員張立傑提議就先前國民黨要求的本預算刪14億餘元、基金刪26億餘元結論逕予表決，但國、民兩黨議員都不同意，吵成一團，國民黨團書記長李中防止議事進入表決，率多位國民黨議員佔領主席台，民進黨團議員也衝上主席台搶麥克風，秩序失控，主席林士昌在混亂中離開議場，會議再度中斷。

期間，國民兩黨黨團都拿出抗議標語互嗆，國民黨團說「拒絕濫編嚴格把關」，民進黨團反嗆「民生預算不容惡擋」，雙方從主席台對峙到台下，民進黨議員江肇國、鄭功進一度站到國民黨團議員的隊伍前被推離，鄭功進的標語海報還被國民黨張靜分強行扯下撕毀，雙方情緒高漲瀕臨衝突，後來國民黨團再度回到主席列隊抗議，蘇柏興站上發言台揮舞標語抗議，民進黨統統離開備詢台，才未演至進一步衝突。

主席林士昌於七點十五分回到主席台，逕自裁示，會議已經無法繼續，由議事組另排定會議時間繼續審查預算，民進黨團雖表示反對，但主席不經在場議員同意或反對，匆匆敲槌宣佈散會。

所以總計1924億餘元的台中市107年度總預算案未進入實質二讀審查會期就結束，無法通過，要到民國107年才有時間再開會審查總預算。