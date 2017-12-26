比制裁更嚴 中國完全切斷北韓油品供應

（中央社北京26日綜合外電報導）根據中國海關總署今天公布數據，11月中國未出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至孤立的鄰國北韓。此舉明顯超過聯合國今年稍早對北韓施加石油供應制裁的規模。

路透社報導，由於北韓不顧聯合國連年制裁決議，持續發展核武和飛彈計畫，導致緊張情勢再度升溫。聯合國安全理事會上週再對北韓施加新的貿易制裁，包括限制每年出口至北韓的石油產品不得超過50萬桶。

11月是聯合國對北韓施加最新一波貿易制裁後第2個完整月份。中國海關的數據還顯示，11月中國也未從北韓輸入任何鐵礦砂、煤炭和鉛礦。