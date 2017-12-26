比制裁更嚴 中國完全切斷北韓油品供應

（中央社北京26日綜合外電報導）根據中國海關總署今天公布數據，11月中國未出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至孤立的鄰國北韓。此舉明顯超過聯合國今年稍早對北韓施加石油供應制裁的規模。
路透社報導，由於北韓不顧聯合國連年制裁決議，持續發展核武和飛彈計畫，導致緊張情勢再度升溫。聯合國安全理事會上週再對北韓施加新的貿易制裁，包括限制每年出口至北韓的石油產品不得超過50萬桶。
11月是聯合國對北韓施加最新一波貿易制裁後第2個完整月份。中國海關的數據還顯示，11月中國也未從北韓輸入任何鐵礦砂、煤炭和鉛礦。
中國是北韓燃料主要來源國，罕見完全切斷對北韓的油品供應。11月是中國連續第2個月停止供應北韓任何的汽油和柴油。
路透社也曾報導，國營的中國石油天然氣集團公司因擔心無法收到付款，已自6月起停止對北韓出售汽柴油。
中國上一次停止對北韓出口航空煤油是在2015年2月。中國還曾在2003年3月連續3天暫停供應北韓石油，當時因為平壤發射飛彈落入朝鮮半島和日本之間的海域。
目前尚不清楚中國是否繼續對北韓出售原油。北京已數年未公布對北韓原油出口數據。
業界消息人士表示，中國仍透過一條老舊輸油管每年供應北韓約52萬噸或380萬桶的原油，相當於略超出每日1萬桶的規模，以目前油價計算，一年約值2億美元（約新台幣59.8億元）。
此外，北韓也從俄羅斯獲得部分石油。（譯者：中央社張正芊）1061226