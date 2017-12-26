日本自動販賣機 年銷售額破600億美元的背後原因

日本自動販賣機製造商協會統計，日本全國有超過 500 萬台自動販賣機，販賣商品琳瑯滿目，包含咖啡、茶、香煙、糖果、湯、熱食、酒等等，平均 23 人即可分到 1 台，一年銷售額超過 600 億美元。

日本自動販賣機密度堪稱全球最高，社會學家和經濟學家認為，此現象與文化高度相關，包括高勞力成本、高人口密度、高房地產價格、低犯罪率與高現金使用率等，都是日本自動販賣機隨處可見的原因。

1. 人力成本昂貴

康乃迪克大學經濟學教授 William A. McEachern 認為，日本出生率下降、人口老化，加上外來移民不多，導致勞動力短缺、人力成本昂貴。他指出，日本的自動販賣機，有助解決人力成本問題，因為不需要銷售人員。

日本神戶大學經濟學講師 Robert Parry 也指出，高昂的勞力成本，是日本零售商如此看重與依賴自動販賣機的原因之一，廠商只需要定期補充貨品及收取現金即可。

2. 高人口密度以及昂貴的房地產

日本約有 1.27 億人口，為世界上人口密度最高的國家之一，而日本的土地約有 75％為山區，有 93％的人口居住在都市。

高人口密度導致日本幾十年來的房地產價格上漲，迫使都市居民住在空間狹小的公寓，雖然 90 年代日本經濟下滑時，都市土地價格有短暫下跌，但在那之後又回升。

高人口密度與高房地產價格，意味著日本商人沒有足夠的空間放庫存商品，日本廠商寧願在街上設立自動售貨機，而不願意開商店，Parry 指出，以每平方公尺計算，自動販賣機所能產生的營收，比店面還高。

3. 低犯罪率

根據聯合國 2010 年的犯罪報告，日本被列為世界上，搶劫率最低的國家之一，而破壞和財產犯罪，也相對較少，日本國家旅遊組織指出，自動販賣機「很少被破壞或被盜」，儘管裡面有幾萬日元，或是被設置在黑暗的小巷與冷清街道上。

相比之下，Parry 指出，在美國由於擔心財產遭到破壞，美國的自動販賣機公司，甚至不考慮在路邊單獨設立機器。而在日本路邊看到販賣機是常態，根據《日本時報》報導，許多自動販賣機有安裝攝影鏡頭，如果有任何犯罪行為，廠商可以直接把影片交給警方。

4. 高現金使用率

日本文化對現金有高度的依賴性，不同於美國民眾習慣使用信用卡或金融卡，日本人很喜歡用現金，因為找零的關係，許多人口袋裡都有零錢，若嫌零錢太多，在自動販賣機買杯飲料，是很實際的作法。