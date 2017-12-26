新台幣升值 壽險業淨匯損增至1623億

（中央社記者蔡怡杼台北26日電）受新台幣升值影響，壽險業11月單月的淨匯損高達154億元，前11月淨匯損擴大至1623億元，但同期間壽險業在資本市場積極操作，稅前獲利高達1191億元，已超越去年全年的1069億元。

新台幣近期再見2字頭，兌美元匯率11月升值0.53%，導致壽險業淨匯損擴大。根據金融監督管理委員會統計，壽險業今年到10月底的淨匯損為新台幣1469億元，到11月底時，淨匯損金額擴大至1623億元，即11月單月的淨匯損高達154億元。

保險局副局長張玉煇表示，壽險業前11月匯兌損失為6007億元，避險利益為4203億元，外匯價格變動準備金沖銷金額為181億元，即壽險業前11月的淨匯損為1623億元。外匯價格變動準備金到11月底的水位為259億元。