情歌天后齊聚康州 暖聲伴異鄉遊子

（中央社記者江佩凌台北26日電）歌手許茹芸、蘇慧倫及丁噹耶誕節前夕齊聚美國康州，同台出席活動輪番獻唱2小時，各自以獨特且溫暖的歌聲魅力演唱多首經典歌，在寒冷12月溫馨陪伴異鄉打拚遊子。

2017「愛戀耶誕演唱會」於美國時間23日凌晨於康乃狄克州開唱，並首度邀請許茹芸、蘇慧倫、丁噹同台，透過許茹芸的「芸式浪漫」經典情歌，蘇慧倫真摯清新的溫暖歌聲，丁噹熱情如火的舞台魅力，展現女生對於愛情的各種面貌，動人心弦的歌曲迴盪夜空，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

根據唱片公司今天發布新聞稿提到，三人除了獻唱精挑細選的歌單，更演唱多首相當經典的「應景」歌曲，包含許茹芸重新詮釋「明天我要嫁給你」，展現小女人的甜蜜告白，蘇慧倫演唱「冬天裡的一把火」，讓歌迷跟著盡情搖擺，丁噹則獻唱經典耶誕歌Jingle Bells，在寒冬中帶嗨現場氣氛。