--106年2月：金管會回覆數位悠遊卡（數位付）一案採通案處理，須待金管會完成通案規則的擬定，再通知本公司提交資料。

（中央社記者游凱翔台北26日電）台北悠遊卡公司指出，「數位付」網路支付方式今天獲金管會正式通過，預計明年3月上線試營運，未來民眾可在帳戶中綁定悠遊卡，在網路進行單筆1000元、當日最多3筆小額付費。

--5月：金管會通知可提交提案簡報。

--6月12日：提交提案簡報予金管會(金管會回覆盼簡報以使用情境說明)。

--6月29日：金管會去函銀行公會，因應電子票證於網際網路交易之業務發展，研提「電子票證應用安全強度準則」建議修正條文。

--8月10日：提交提案簡報予金管會。

--8月25日：金管會通知，數位悠遊卡須以實名制進行規劃，另因應電子票證虛擬化之業務發展，須待銀行公會進行各票證子法之修正後並檢視產品適法性，方可進行提報。

--9月13日：金管會主委顧立雄與悠遊卡董座林向愷召開會議，雙方就「願不願具名」進行討論，林向愷認為「沒問題」。

--12月26日：金管會核准通過，預計明年3月上線試營運。1061226