中國人行行長繼任人選 漸上檯面

此外，中國國務院22日也宣布免去中國人民銀行行長助理張曉慧的職務，但未提到她是否將接任新職務，讓外界對人行行長的人事異動連帶產生聯想。

綜合媒體報導，有消息人士透露，中國全國人大常委會預定27日召開會議，將「檢討有關的人事任免案」，或有可能宣布包括人行行長在內的中國國務院正部級官員異動案。

（中央社台北26日電）中國人民銀行行長周小川面臨退休，繼任人選近來受到討論。歸納各界看法，擁有財經背景的中共湖北省委書記蔣超良、中國證監會主席劉士余、銀監會主席郭樹清等人，被認為是接任熱門人選。

然而，人行行長是否可能在27日便有異動，至今無法獲得證實。因此也有人認為，2018年3月召開的中國全國「兩會」，將進行正部級以上官員全面換屆，人行行長也有可能到那時才會更替。而在此之前的2個多月，也有可能隨時宣布更替人選。

歸納各界看法，2018年1月就將滿70歲的周小川，勢將在這波官員換屆中退休。因此，蔣超良、劉士余、郭樹清及人行副行長易綱，被認為是接任人行行長呼聲最高的4人。

這4人中，被歸為中共總書記習近平人馬、現年59歲的蔣超良近來異軍突起，成為最熱門人選。原因是，蔣超良出身人行系統，但既曾任其它國有銀行行長及董事長，也曾外放吉林省長及湖北省委書記。若依習近平的用人思維，蔣超良被拔擢似不意外。

現年56歲的劉士余，同樣出身人行系統，2016年接掌證監會時，被認為有整頓陸股股災後運作秩序的任務。而中共19大期間，劉士余一番薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才等人「陰謀篡黨奪權」的發言，更讓外界產生「為何是他來說」的聯想。

至於61歲的郭樹清，是先前接任人行行長呼聲較高的人選，除了與蔣、劉二人系出同門，也擁有外放山東省長的資歷，也被外界與周小川並列為中國金融界的改革派。

現年59歲的易綱，早在50歲就升任人行副行長，並長期兼任國家外匯管理局長，是中國外匯存底的掌門人，經常公開出面說明中國的金融政策，在中國媒體的曝光度高於蔣、劉、郭三人。但在中共黨內，易綱僅是候補中央委員，蔣、劉、郭都是中央委員。1061226