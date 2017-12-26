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明年起用這13家銀行信用卡 到醫院刷醫藥費免手續費

鉅亨網2017/12/26 21:04
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金管會今 (26) 日宣布，8 家公股銀行跟國泰世華銀行等前 5 大民營發卡銀行的信用卡持卡人，從 2018 年元旦起，使用「公務機關信用卡繳費平台」繳公務機關費用，或到公立醫療機構刷卡繳醫療費，都免收取手續費，優惠至少會實施到 2018 年 12 月 31 日。

民眾到醫院看病金額高，各家醫院雖然開放可刷卡，但目前醫藥費大多是透過「公務機關信用卡繳費平台」繳納，跟一般店家刷卡不同，有部分銀行在該平台不收手續費，但也有少數銀行要手續費。

金管會統計，目前可以在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳費的有 31 家發卡銀行，其中只有 9 家零手續費，5 家收 10 元，其餘收取 1 元或 20 元不等的費用。

為加速普及信用卡行動支付，創造民眾有感的行動支付生態圈，在公務機關及公立醫療院所尚未編列預算前，公股銀行及 5 大民營發卡銀行明年元旦起，持卡人以信用卡於「公務機關信用卡繳費平台」繳納公務機關費用或公務醫療機構醫療服務及掛號費時，提供免收手續費優惠。

提供免手續費優惠的公股銀行為台灣銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行與合作金庫銀行。前 5 大民營發卡銀行為國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行及花旗銀行。

但是金管會強調，這裡所限的是公立醫療機構的醫療費跟掛號費，如果是醫美整形、產後護理、健康檢查等費用，就不再此優惠範圍內。目前此項優惠預計進行到 2018 年 12 月 31 日止，2019 年視預算編列情況再行調整。

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