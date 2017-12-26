明年起用這13家銀行信用卡 到醫院刷醫藥費免手續費

金管會今 (26) 日宣布，8 家公股銀行跟國泰世華銀行等前 5 大民營發卡銀行的信用卡持卡人，從 2018 年元旦起，使用「公務機關信用卡繳費平台」繳公務機關費用，或到公立醫療機構刷卡繳醫療費，都免收取手續費，優惠至少會實施到 2018 年 12 月 31 日。

民眾到醫院看病金額高，各家醫院雖然開放可刷卡，但目前醫藥費大多是透過「公務機關信用卡繳費平台」繳納，跟一般店家刷卡不同，有部分銀行在該平台不收手續費，但也有少數銀行要手續費。

金管會統計，目前可以在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳費的有 31 家發卡銀行，其中只有 9 家零手續費，5 家收 10 元，其餘收取 1 元或 20 元不等的費用。