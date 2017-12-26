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柯文哲還在體驗內湖塞車　姚文智提便橋長短期方案

記者王鼎鈞／台北報導2017/12/26 21:15
▲針對內湖塞車問題，台北市長柯文哲於今年三月間要求交通局，在9個月內完成內湖的整體交通規畫。 （資料照／NOWnews）
▲針對內湖塞車問題，台北市長柯文哲於今年三月間要求交通局，在9個月內完成內湖的整體交通規畫。 （資料照／NOWnews）

內湖塞車問題未解，台北市長柯文哲26日協同特定媒體直播「體驗」，試圖消弭民怨。對此，民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智立即提出搭建「臨時性便橋」等方案，一較高下。

姚文智認為，柯文哲所提到，進行中的港墘路及成功橋拓寬，都只是亡羊補牢。因為內湖的交通需要更快、更多管道的解決方案。

他進一步指出，柯文哲說北環線及東區南北向軌道運輸確定要做，並會展開規畫，但其實在這之前相關討論已久，原本在前瞻基礎建設時可以爭取納入，但柯文哲卻忙著跟中央及其他縣市吵架，錯過時機，如今再提，至計畫確認時恐又是兩年過去。

姚文智還說，在談到產業空間布局時，內湖也是與基隆河谷計畫密切相依，如何透過交通規畫，連接基隆河谷產業走廊、共同提昇競爭力，也是當務之急，可惜柯文哲還是忙著跟人吵架，任由區域合作及內科交通問題拖延。

姚文智表示，要解決內湖雍塞問題，絕非柯文哲所說用道路工程改善或一票到底或站站停的幹線公車就足夠，應該採取更多作為，分散上下班人潮及提昇服務能量。

姚文智提出短期解決方案，如擴大捷運上下班尖峰前後搭乘優惠、在捷運幾個站點如行天宮、劍潭站等於上下班時段推出直達的快速接駁專車（沿較不雍塞的民權東路、北安路等）、在塔悠路、撫遠路附近搭建臨時性便橋跨越至對岸銜接港墘路等。

在長期的規畫方面，姚文智說，作為則除了東區南北向軌道運輸之外，還包括松山機場廢除後，南北向交通規畫、基隆河藍色公路、文湖線車廂研發調整…等等。

姚文智批評說，以上種種都是重要而迫切，應立即有效推動的工作，若如柯文哲既有的節奏，恐怕內湖交通雍塞還要持續下去，而內科四兆的產值也會被這些打不開的結鎖死，攀升不了。而他將另行舉行專題演講，說明內湖交通解決之道。

關鍵字內湖塞車內科柯文哲姚文智松山機場
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