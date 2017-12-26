監委指軍紀淪形式 馮世寬：會更加努力

國防及情報委員會由陳慶財針對「國軍提振軍隊紀律之檢討」議題提出詢問，他說，近年國軍陸續爆發多起軍紀案件，對國軍形象造成傷害，也間接影響國軍募兵政策推行，國防部「精進國軍軍紀狀況作為」專案報告，引用最近2年軍紀案件的統計數據，認為整體軍紀狀況已有所改善。

陳慶財說，軍紀案件從99年的883案，逐年減少至104年的465案，其原因可歸結於100年至103年國軍實施「精粹案」，總兵力減少近1/4；近年推動「募兵制」，志願役比重逐年提高；國軍女性官士兵人數及比重快速成長，以上3因素導致軍紀案件的大幅下滑，並非如同國防部所說的國軍整體軍紀狀況已有明顯改善。

陳慶財指出，國防部屢屢研提多項提振軍紀的專案措施，但未能從制度面、結構性徹底檢討問題癥結，僅著眼於事件的補救及量化數據成效，導致改善方案不斷疊床架屋，難落實於基層，淪為形式主義、表面文化。

他說，第5屆監委提出國防調查報告，其中軍紀案件高達6成以上，通過的國防軍紀案件糾正案高達9成以上，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。

陳慶財並指出，國防部對於軍紀案件的統計，多側重於國軍人員自身因素所構成的違法、違紀行為，以致無法窺見基層部隊領導統御現狀；加上軍事審判法修正後，實務上已出現基層幹部「不想管、不願管」的消極心態，危及部隊領導統御。國防部實施部隊軍紀管理，應重視並務實瞭解問題所在。

馮世寬回應表示，感謝監察院有關軍紀案調查，他虛心接受。他說，陸海空軍懲罰法修法後，任何處罰皆需層層核備，於軍中管教確實造成不便，影響部隊訓練及領導統御，今後對於維護軍紀會更加努力，做出更好成績。1061226