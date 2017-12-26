印度警方在克什米爾槍殺恐怖組織指揮官

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體即時快訊報導，在槍戰結束後，安全部隊今晨進入房屋察看，確認身高僅3、4英尺（約100多公分）的譚崔（NoorMuhammad Tantray）中彈死亡。

查摩與克什米爾警方指出，警方昨天在克什米爾南部杉柏拉縣（Samboora）和普爾瓦馬縣（Pulwama）發動搜索行動，並包圍一棟線報指藏有2名恐怖份子的民房，恐怖份子並與印度內政部邊境安全部隊（BSF）發生槍戰。

（中央社記者康世人新德里26日專電）印度查摩與克什米爾警方今天證實，昨晚在克什米爾南部包圍一恐怖分子據點並發生槍戰後，今晨確認以巴基斯坦為基地的恐怖組織「穆罕默德軍」指揮官譚崔中彈身亡。

警方指出，由於譚崔身高只有3、4英尺，所以很容易辨認，確認他已死亡。

查摩和克什米爾省警察局長維德（SP Vaid）表示，譚崔和他的同夥正策劃在克什米爾首府斯利那加連結查摩（Srinagar-Jammu）的高速公路攻擊一個車隊，所幸警方接獲線報即時找到他們。

譚崔一直是印度頭痛的恐怖份子，他在克什米爾山谷建立據點，不斷向印度發動恐攻，包括10月在斯利那加（Srinagar）機場外攻擊邊境安全部隊基地，也參與9月21日用手榴彈攻擊查摩與克什米爾省工務廳長艾克塔（Naeem Akhtar）的恐怖攻擊行動。

警方說，10月邊境安全部隊基地遭攻擊事件，譚崔就是總策劃人；事實上，譚崔從今年7月以來，就在克什米爾地區的恐怖攻擊中扮演重要角色。

當地警方表示，譚崔死亡後，將對「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）在克什米爾中部與南部的力量造成嚴重打擊，是警方的「重大突破」。1061226