擴編籌組運安會　飛安會交通部動起來

（中央社記者汪淑芬台北26日電）飛航安全調查委員會今天舉行年終媒體餐會，主任委員黃煌煇受訪表示，目前台灣調查重大海事及軌道事件都缺公信力，有必要擴編成為運安會，日前飛安會與交通部也開了首次會議。

立法院在105年提出設置國家運輸安全委員會決議，飛安會與交通部10月都在立法院交通委員會提出報告，卻發生看法迥異。

交通部長賀陳旦一直認為，成立單一國家級運輸安全調查單位調查重大事故，是長期努力方向，現在國外即使有單一運安調查單位，也不是涵蓋所有事故調查。

黃煌煇則認為，台灣一年海難300多次，重大海事及軌道事故調查都因球員兼裁判，欠缺公信力，有必要將飛安會擴大為運安會，負責飛安、海事、高鐵、捷運及重大高速公路事故調查，才能公正獨立調查重大運輸事故。