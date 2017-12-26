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擴編籌組運安會　飛安會交通部動起來

中央社2017/12/26 21:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）飛航安全調查委員會今天舉行年終媒體餐會，主任委員黃煌煇受訪表示，目前台灣調查重大海事及軌道事件都缺公信力，有必要擴編成為運安會，日前飛安會與交通部也開了首次會議。

立法院在105年提出設置國家運輸安全委員會決議，飛安會與交通部10月都在立法院交通委員會提出報告，卻發生看法迥異。

交通部長賀陳旦一直認為，成立單一國家級運輸安全調查單位調查重大事故，是長期努力方向，現在國外即使有單一運安調查單位，也不是涵蓋所有事故調查。

黃煌煇則認為，台灣一年海難300多次，重大海事及軌道事故調查都因球員兼裁判，欠缺公信力，有必要將飛安會擴大為運安會，負責飛安、海事、高鐵、捷運及重大高速公路事故調查，才能公正獨立調查重大運輸事故。

黃煌煇今天說，行政院長賴清德已請飛安會、交通部趕快就成立運安會一事溝通，飛安會執行長王興中也已到交通部，與交通部主任秘書林繼國及運輸研究所、航政司等人員開過第一次會。

黃煌煇說，希望未來運安會人員編制約50人，建議包括台鐵行保會、航政司、運研所等單位人員加入，並可能請國外專家負責重大海事調查。

根據飛安會先前向立法院提出的報告，由運安會整合海空與軌道的事故調查，整合國家資源，建議設置7至11名各領域具專業的委員，設航空、軌道、水路等運輸調查組，另設研究發展及國際事務、工程技術支援組等單位。

黃煌煇說，根據立法院要求，運安會組織法草案應在明年6月提出。1061226

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