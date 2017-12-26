金融業前11月獲利已超越去年全年 今年有機會改寫次

金管會今 (26) 日公布整體金融業今 (2017) 年前 11 月稅前盈餘約新台幣 5234 億元，已超越去年全年的 4889 億元，整體金融業全年獲利有機會挑戰歷史次高。

根據金管會統計，今年 1 至 11 月金融業整體獲利已達 5233.8 億元，今年將挑戰創下歷年次高。2016 年全年金融業整體獲利 4889 億元，2015 年 5612 億元則為歷史最高，2014 年為 5428 億元是歷史次高，今年全年有機會改寫此次高紀錄。

從各業表現看，銀行端部分，包括本國銀行、外銀、信合社、銀行在大陸據點等，截至今年前 11 月，稅前盈餘為 3399 億元，已經超過去年整年的 3369 億元獲利。其中本國銀行部分，今年前 11 月獲利為 2957 億元，比起去年同期 2836 億元增，2016 年整年本國銀行稅前盈餘為 3000 億元。