NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈新護照底圖惹議　外交部坦承誤植體改疑雲　各協會人頭入會再起爭議HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

北京：中巴經濟走廊 擬延伸阿富汗

中央社2017/12/26 21:18
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北26日電）引起印度疑慮的中國「一帶一路」項目「中巴經濟走廊」可能延伸至阿富汗。中國外交部長王毅今天在北京說，中國與巴基斯坦願與阿富汗一同探討中巴經濟走廊「以適當方式」向阿富汗延伸。

中新社報導，首次「中國─阿富汗─巴基斯坦三方外長對話今天在北京釣魚台國賓館舉行，王毅與阿富汗外長拉巴尼、巴基斯坦外長阿西夫會後並召開記者會，王毅在會中作上述表示。

王毅說，「中巴經濟走廊」是經濟合作項目，符合中巴雙方需要，同時希望惠及第三方及整個地區，成為地區一體化的重要動力，不針對第三方，不應將其政治化。

他表示，這一走廊與當地現有的爭端（指克什米爾），包括領土爭議「沒有關係，也不應有關係」。

王毅說，阿富汗是中巴共同的重要鄰國，在發展經濟、改善民生方面有著迫切願望，也願融入區域互聯互通進程。中巴雙方願與阿富汗一同本著互利共贏原則，探討中巴經濟走廊「以適當方式」向阿富汗延伸。

他提到，至於具體合作項目和合作方式，三國將本著「由易到難、由小到大、循序漸進」的原則，通過三方的平等協商確定。

然而「中巴經濟走廊」可能延伸至阿富汗，已引起印度關切。印度時報報導，印度對此一延伸構想感到不安，理由是中國勢力將藉此進一步深入中亞，且與南亞串連。

報導認為，中國這一構想應是擔心伊斯蘭武裝叛亂運動，會從阿富汗、巴基斯坦滲入新疆，因而藉此強化與這兩國的連結以便防堵。1061226

印度企業願助爭優惠 促台石...新年新希望 陳思羽目標闖...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan