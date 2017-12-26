北京：中巴經濟走廊 擬延伸阿富汗

王毅說，「中巴經濟走廊」是經濟合作項目，符合中巴雙方需要，同時希望惠及第三方及整個地區，成為地區一體化的重要動力，不針對第三方，不應將其政治化。

中新社報導，首次「中國─阿富汗─巴基斯坦三方外長對話今天在北京釣魚台國賓館舉行，王毅與阿富汗外長拉巴尼、巴基斯坦外長阿西夫會後並召開記者會，王毅在會中作上述表示。

（中央社台北26日電）引起印度疑慮的中國「一帶一路」項目「中巴經濟走廊」可能延伸至阿富汗。中國外交部長王毅今天在北京說，中國與巴基斯坦願與阿富汗一同探討中巴經濟走廊「以適當方式」向阿富汗延伸。

他表示，這一走廊與當地現有的爭端（指克什米爾），包括領土爭議「沒有關係，也不應有關係」。

王毅說，阿富汗是中巴共同的重要鄰國，在發展經濟、改善民生方面有著迫切願望，也願融入區域互聯互通進程。中巴雙方願與阿富汗一同本著互利共贏原則，探討中巴經濟走廊「以適當方式」向阿富汗延伸。

他提到，至於具體合作項目和合作方式，三國將本著「由易到難、由小到大、循序漸進」的原則，通過三方的平等協商確定。

然而「中巴經濟走廊」可能延伸至阿富汗，已引起印度關切。印度時報報導，印度對此一延伸構想感到不安，理由是中國勢力將藉此進一步深入中亞，且與南亞串連。

報導認為，中國這一構想應是擔心伊斯蘭武裝叛亂運動，會從阿富汗、巴基斯坦滲入新疆，因而藉此強化與這兩國的連結以便防堵。1061226