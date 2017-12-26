新年新希望 陳思羽目標闖進世界前10

（中央社記者龍柏安台北26日電）世界桌球總會公布的最新世界排名，台灣桌球女將陳思羽從21名微幅下滑至26名，對於明年賽季展望，她今天表示：「我的目標是進入世界前10，一直都是。」

世界桌球總會明年將重新制訂排名與積分制度，未來將取每名球員年度積分最高的8站列入排名，因此參加國際公開賽多多益善，陳思羽今天參加中華奧會選手與企業見面暨感恩餐會表示，「中國隊已經放話，明年他們至少要打12場公開賽，對我們來說，多打比賽也是好事，多打至少對經驗有幫助」。

今年對陳思羽來說，整體而言算是滿意的一年，雖然開季的表現不太理想，但到了季末有越來越好的趨勢，雖然年底世界排名小幅下滑，不過她強調：「我的習慣是往前看，不會往後看，因為這樣心態上才可以比較平穩。」