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中央社

新年新希望 陳思羽目標闖進世界前10

中央社2017/12/26 21:19
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北26日電）世界桌球總會公布的最新世界排名，台灣桌球女將陳思羽從21名微幅下滑至26名，對於明年賽季展望，她今天表示：「我的目標是進入世界前10，一直都是。」

世界桌球總會明年將重新制訂排名與積分制度，未來將取每名球員年度積分最高的8站列入排名，因此參加國際公開賽多多益善，陳思羽今天參加中華奧會選手與企業見面暨感恩餐會表示，「中國隊已經放話，明年他們至少要打12場公開賽，對我們來說，多打比賽也是好事，多打至少對經驗有幫助」。

今年對陳思羽來說，整體而言算是滿意的一年，雖然開季的表現不太理想，但到了季末有越來越好的趨勢，雖然年底世界排名小幅下滑，不過她強調：「我的習慣是往前看，不會往後看，因為這樣心態上才可以比較平穩。」

明年的重頭戲之一，就是雅加達亞運，對此陳思羽也充滿期待，尤其是女子團體賽，她說：「我很喜歡團體賽的氛圍，每次只要打團體賽總是很激動，就算不是自己在打，也會熱血沸騰，如果下一場就是你，你會感覺自己好像要百分之兩百的準備好。」

明年賽季的第一場比賽，將是1月底的匈牙利公開賽，就連農曆年都有可能在外地比賽，陳思羽也率性表示，運動員沒有過節、過生日的權利，這些年來她早已習慣，「因為球就是一切」。1061226

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