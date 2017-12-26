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中央社

中巴經濟走廊擬延伸至阿富汗 印度不安

中央社2017/12/26 21:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里26日專電）中國、巴基斯坦和阿富汗外長今天在北京結束三方會議後，中國外長王毅稱，積極探討把中巴經濟走廊延伸到阿富汗，此舉引起印度的不安。

印度時報（Times of India）網站報導，中國外交部長王毅在結束與巴基斯坦和阿富汗外長的會議後表示，中方與巴基斯坦願意與阿富汗，積極探討把中巴經濟走廊以適當方式向阿富汗延伸。

號稱將投入570億美元推動的中巴經濟走廊，是由中國主導的經濟計劃，也是中國推出「一帶一路」戰略倡議的示範計畫。但因經濟走廊經過印度與巴基斯坦擁有領土爭議的巴基斯坦控制克什米爾，引起印度多次抗議，印度也因此拒絕參加中國的「一帶一路」。

儘管王毅日前訪問印度，與印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）召開雙邊會談時，再度呼籲印度應加入「一帶一路」，並稱中巴經濟走廊與領土爭端沒有關係，但印度堅持，中巴經濟走廊侵犯印度的「主權」，拒絕參與「一帶一路」。

印度時報指出，印度對中巴經濟走廊計畫延伸到阿富汗感到不安，因為這條走廊通過巴控克什米爾，形同中國違反對克什米爾爭議不持立場的承諾，承認巴控克什米爾屬於巴基斯坦。

評論認為，中巴經濟走廊一旦延伸到阿富汗，將讓中國勢力進一步深入中亞且串連南亞。中國同時也擔心伊斯蘭武裝叛亂運動會從巴基斯坦、阿富汗延伸到新疆，因此正藉此積極強化與巴基斯坦和阿富汗的連結與來往。1061226

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