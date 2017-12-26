李退之：水權統整水利會資產公共化不變

（中央社記者楊淑閔台北26日電）台北市瑠公農田水利會在各報刊登聲明，反對改制，並不排除發動抗爭。農委會副主委李退之說，水權一元化、資產公共化服務農民決策不變，呼籲各界檢視都會型水利會角色的轉變。

台北市瑠公農田水利會今天在各大報刊文「農委會強行推動農田水利會改制，瑠公水利會籲請政府懸崖勒馬」，堅持反對農田水利會改制為公務機關，也宣告不排除發動抗爭。

李退之表示，農委會改制水利會的原則，即水權一元化，整個水利會資產公共化，以此提供所有農民服務，這是一定會堅持的原則。

他並說，刊文指稱的狀況已經反複說明過很多次，其實從日據時代到國民政府，乃至今天，在日據時代也曾透過「水利組合」或是日本政府有過多次架構作為，這些都有歷史文件可以證明，台北市瑠公農田水利會的財產早就已經是當時的政府的，並執行灌溉服務，所有農民也享受近百年的灌溉服務，這是無庸置疑的。