企業托育 社家署：可思考服務0到6歲

（中央社記者蔡佳伶台北26日電）衛生福利部社會及家庭署代理組長簡杏蓉今天表示，現在是用年齡切割服務機構設置，在企業托育領域，有無創新專法處理0到6歲托育，讓服務一條龍，或許是可思考方向。

民主進步黨籍立法委員李麗芬、余宛如等在立法院召開公聽會，李麗芬表示，行政和立法部門都很關心少子化問題，如何讓年輕人努力生產報國，托育是非常重要政策；余宛如說，少子化是公共議題，要鼓勵企業貢獻一己之力，法規也要創新。

彭婉如文教基金會研發部組長王兆慶表示，台灣現在3歲以下托育找不到最佳模式，企業托育是可能選項，建議企業托育參照幾個現有法令設計，譬如在偏鄉和原住民族地區，不需照一般幼兒園法規設計、2到6歲可混齡照顧等。