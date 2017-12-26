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WTA／百大性感榜首為丹麥甜心　詹詠然躍升亞洲第一

體育中心／綜合報導2017/12/26 21:52
▲詹詠然(右)女雙新搭檔，世界排名第五的捷克好手Andrea Hlavackova。（圖／擷取自詹詠然Facebook）
▲詹詠然(右)女雙新搭檔，世界排名第五的捷克好手Andrea Hlavackova。（圖／擷取自詹詠然Facebook）

美國知名部落客「WTA性感榜(WTA hotties)」 公布2017年百大性感女網球員，台灣好手詹詠然前進10名來到第47，成為亞洲第一性感。「丹麥甜心」Caroline Wozniacki從去年第2重返榜首。

今年詹詠然和「瑞士公主」Martina Hingis搭檔，拿下9座冠軍金盃，包含四大大滿貫之一的美網，之後兩人同登女雙世界球后，並且一舉囊括WTAITF兩大網球組織的年度最佳女雙組合，為台灣第一人。

隨著搭檔Hingis光榮退役後，詹詠然新賽季將攜手世界第5的捷克好手Andrea HlavackovaHlavackova曾在2011年奪得法網雙打冠軍，2013年美網雙打冠軍，此外她也是今年WTA年終賽雙打冠軍得主。

詹詠然昨日聖誕節在臉書上分享喜訊，WTA雙打世界排名榜將詹詠然的英文名終於正式改為「Latisha Chan」。晚間詹詠然則搭飛機赴澳洲，備戰新賽季首戰，於31日開打的總獎金89.5萬美元布里斯本網賽。

2017WTA百大性感榜上，詹詠然從去年57名升至第47，在亞洲也首度超前「印度庫娃」Sania Mirza的第52

引人注意的是，位居百大第二的烏克蘭23歲新星Elina Svitokina明年初將會來台參加台灣公開賽尋求衛冕，屆時台灣球迷也有機會再次一睹風采。

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