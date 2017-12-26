星巴克前進馬祖南竿 全國唯一開暖氣門市

（中央社記者陳政偉台北26日電）統一星巴克完成離島開設門市最後一塊拼圖，台、澎、金、馬最北端的馬祖南竿門市今天開幕，除門市吧台設計結合當地特色「藍眼淚」，為體恤顧客，也特別裝設暖氣。

統一星巴克表示，今天排隊人數估計破500人，且馬祖紀念杯截至目前為止已快銷售完畢。馬祖門市是統一星巴克全台第424間門市，同時完成台、澎、金、馬各縣市都有星巴克門市目標。

統一星巴克資料，馬祖門市位於南竿福澳港旁，門市僅一層樓，總面積46坪，是全台唯一配備暖氣門市。馬祖冬天氣溫低，為體恤顧客裝設暖氣。