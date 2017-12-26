法國人耶誕節後轉賣禮物 CD和書最多

（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）法國人在平安夜互贈禮物，但未必每個人都喜歡自己收到的東西，每年平安夜一過，拍賣網站上的販售告示就暴增。各類禮物中，被轉賣機率最高的是CD或DVD、電玩遊戲和書。

費加洛報（Le Figaro）報導，線上購物網站PriceMinister調查，46%的法國人已經或打算把自己今年的耶誕禮物賣掉。

根據調查，18歲到34歲的青年中，有62%打算轉賣耶誕禮物，是所有年齡層中最多；若以性別來看，女性有51%傾向轉賣耶誕禮物，男性則有41%。

報導引述樂天PriceMinister（PriceMinisterRakuten）執行長馬提歐（Olivier Mathiot）的分析表示，年輕人偏好購買划算的東西，且比較常上網，也更錙銖必較；而女性比男性更常管理家庭開銷，對家庭預算更謹慎。