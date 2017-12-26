長期輪班又顧中風母　台鐵年輕車長連上6天班猝逝

台鐵一名37歲的張姓車長23日傳出在家中猝逝，而據台鐵員工透露，張姓車長在事發前連續上6天班，且長期輪班睡眠不足，加上需要照顧中風的母親，本身也有高血壓的問題，他因體力不堪負荷曾主動提出調離乘務工作但未果，只好打算先留職停薪，不料卻先發生憾事。台鐵則表示，對於員工病逝感到難過，但其工時、班表都合法，無過勞情形。

綜合媒體報導，張姓車長在事發前連上了6天班，因感冒身體不適，想撐到例休假時再增請病假。23日上午8時，他用LINE詢問同事自己隔天請的假是否獲准，一小時後，家人發現他沒有下樓吃早餐，查看才發現他已無呼吸心跳，急救後送醫搶救仍宣告不治。