回收重製新護照費用 領務局：廠商負責

領務局副局長蔡幼文說，護照內頁圖案是由合作廠商中央印製廠負責圖稿設計。設計時使用自行拍攝的改建前桃園機場第一航廈相片，為使構圖更豐富，增加象徵機場的飛機與塔台，但參考網路上錯誤標示為桃園機場的圖片構圖。

外交部晚間舉行臨時記者會，由外交部領事事務局說明第二代晶片護照內頁桃園國際機場圖案引發的爭議。外交部發言人李憲章對誤植圖片表達歉意，也對發現新版護照內頁圖案有問題的民眾表達謝意。

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，領務局今天表示，將回收已發出的護照；回收成本部分，按合約，應由合作廠商中央印製廠負責，但還需進一步協商。

她說，設計人員參考的圖「很不幸是網路上誤植為台灣桃園國際機場的圖片」。那張圖片實際上應為美國杜勒斯機場照片。她拿出設計人員拍的機場照片及初稿，說明當初設計是以桃園機場為底圖。

新版晶片護照首批已印製完成20萬本。蔡幼文指出，領務局已要求中央印製廠回收並重新製作桃園機場那2頁圖案，並重新印製新護照。

她說，領務局已要求中央印製廠重新設計時，要以桃園機場現貌為主，圖案也要先送領務局確認，才能打樣、印製，希望一個月後新版護照可再上路。

新版晶片護照25日供民眾申請起，蔡幼文說，目前共發出285本，將一一通知民眾，待新版護照印製完成後，再通知換領，民眾無需負擔任何費用。

蔡幼文說，新版護照製作完成前，將以庫存第一版晶片護照發給申辦護照民眾，她保證目前庫存量還足夠，不會出現沒護照可領狀況。

至於回收成本由誰負擔？蔡幼文表示，據跟中央印製廠的合作，應由中央印製廠負擔，但還需進一步協商。

媒體詢問是否會有後續懲處？她說，等整個事情處理到一段落再檢討。

外交部表示，第二代晶片護照參採國際先進護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」及全面更新護照內頁圖案等，納入各縣市特色景點地標及風土民情等主題。1061226