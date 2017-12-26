穀保黃震武大賽首先發 扛主戰有信心

（中央社記者謝靜雯台中26日電）台日高中棒球菁英對抗賽，穀保家商今天與岐阜縣明星隊交手，穀保派出球隊積極培養的投手黃震武先發，黃震武高中首次大比賽先發表現不差，投出自信，也率隊以6比1拿勝。

穀保今天兩任投手先發高二黃震武、後援高一李慶隆都是球隊極力培養的潛力球員，穀保總教練周宗志表示，明年選拔賽他們兩名投手都將成為球隊主力，藉由這次比賽，讓球員累積經驗。

黃震武先前僅在鋁棒組比賽或者一些小型盃賽先發出賽，今天是高中生涯首度大型正式比賽亮相，周宗志表示，賽前黃震武一直說很緊張，「今天他的速度雖然沒有這麼好，但控球不錯，整體表現符合預期」。