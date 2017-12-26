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印度明年可望超越英法成為全球第五大經濟體？

鉅亨網2017/12/26 22:31
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週二的一份報告顯示，印度很可能將在明年跨越英法，成為世界第五大經濟體。經濟和商業研究中心 (Cebr) 諮詢公司的「2018 年世界經濟聯盟表 (Global Economic League Table)」對此描繪了一個全球經濟樂觀前景，最主要的驅動因素來自廉價的能源和技術價格的提振。

而印度的崛起更是亞洲經濟體在未來 15 年內主導全球前 10 大經濟體的趨勢的一部分。

Cebr 副主席 Douglas McWilliams 表示：「儘管印度的經濟暫時遭遇挫折，但它仍然能趕上法國和英國，並將在 2018 年超過它們，成為世界第五大經濟體。」

McWilliams 表示，受《路透社》調查的經濟學家們的看法，印度的高速增長已經因限制高額紙鈔和新的銷售稅而放緩。

Cebr 說，中國可能在 2032 年超過美國成為世界最大經濟體

報告指出：「由於川普總統對貿易的影響不如預期的那麼嚴重，美國將保持其全球寶座，比我們上次報告所預期的要再多一年。」

雖然英國未來幾年看起來可能會落後於法國，但是 Cebr 預測，英國脫歐對英國經濟的影響並不令人擔憂，從而使其在 2020 年再次超過法國。

俄羅斯苦於油價低迷和過度依賴能源部門，很可能在全球經濟體排名從現在的第 11 位，到 2032 年降至第 17 位。

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