印度明年可望超越英法成為全球第五大經濟體？

週二的一份報告顯示，印度很可能將在明年跨越英法，成為世界第五大經濟體。經濟和商業研究中心 (Cebr) 諮詢公司的「2018 年世界經濟聯盟表 (Global Economic League Table)」對此描繪了一個全球經濟樂觀前景，最主要的驅動因素來自廉價的能源和技術價格的提振。

而印度的崛起更是亞洲經濟體在未來 15 年內主導全球前 10 大經濟體的趨勢的一部分。

Cebr 副主席 Douglas McWilliams 表示：「儘管印度的經濟暫時遭遇挫折，但它仍然能趕上法國和英國，並將在 2018 年超過它們，成為世界第五大經濟體。」