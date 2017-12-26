中國阿富汗巴基斯坦將對抗疆獨恐怖威脅

（中央社北京26日綜合外電報導）中國、阿富汗和巴基斯坦的外交部長今天在北京舉行首度3方會談，會中同意將合作對抗與新疆維吾爾分離主義分子有關的恐怖主義威脅。

法新社報導，中國正在推展上兆美元的「一帶一路」投資計畫，擴大對鄰近國家的投資規模，而中國也仰賴阿富汗和巴基斯坦協助控管新疆邊界地區。

分析師指出，北京在新疆採取高壓政策，已引發居住在當地且大多為穆斯林的維吾爾少數民族採取暴動和恐怖攻擊行動。不過中國否認這樣的說法。

北京慣常指控神祕的東土耳其斯坦伊斯蘭運動（East Turkestan Islamic Movement）在內的流亡維吾爾分離主義團體，在天然資源豐富的新疆和中國其他地區發動攻擊，並曾對維吾爾好戰分子藏匿在阿富汗和巴基斯坦表示擔憂。