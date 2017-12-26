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測謊瑕疵案 邱太三：可提重新檢視訴求

中央社2017/12/26 22:47
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北26日電) 監察委員王美玉今天表示，測謊迄今鑑定無統一相關規範及標準作業流程，易生冤抑；法務部長邱太三說，願正式呼籲針對李復國測謊程序有瑕疵者，向法務部高檢署提重新檢視要求。

監察院調查意見指出，在「江國慶被訴性侵殺女童案」、「呂介閔被訴殺人罪案件」與「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等案，都由前法務部調查專員李復國測謊鑑定，經監察院請專家進行匿名同儕審查（PeerReview），綜合3案內容，發現李復國施測案件存有諸多瑕疵，請行政院參考國外對司法鑑識技術檢討及美國「無辜計畫（The Innocence Project）」，宜全面重行檢視李復國退休前施測案件，如果有發現關鍵事證，應主動提供冤案當事人救濟管道。

監察院長張博雅率監察委員巡察行政院，王美玉表示，現行刑事訴訟法雖未規範測謊鑑定的證據能力，偵審實務卻引為刑事證據，但迄今測謊鑑定無統一相關規範及標準作業流程，易生冤抑，除悖離發見真實義務外，也未盡相符公民與政治權利國際公約第14條公平法院原則。

她說，監察院提調查報告後，法務部回應監察院要求，今年6月13日函頒「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，並在台灣高等法院檢察署設置「辦理有罪確定案件審查會」，針對有罪確定案件，如認為有提起非常上訴或再審必要者，可分別送請檢察總長或承辦檢察官依法處理。

邱太三表示，法務部十分重視過去測謊因機器設備不足、人員專業問題引發爭議，願意正式呼籲針對李復國測謊程序有瑕疵者，可透過律師公會或法學會，向法務部高檢署下成立的完善定罪計劃提出重新檢視要求。

邱太三說，完善計劃除檢察官，還有外部委員，可重新檢視提出的申訴案件是否給予救濟。

有關實施測謊鑑定標準作業程序，邱太三說，由實際實施測謊鑑定機關訂定。目前訂有法務部調查局測謊標準作業程序及規定，與內政部警政署刑事警察局的測謊作業程序書可為依循，足以保障受測者權益。今年增購受測者專用座椅4張及儀器6套。

至於李復國施測舊案，邱太三說，將經完善定罪計畫，視情況送請相關律師公會或法學研究團體重新檢測，避免瑕疵及冤案發生。1061226

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