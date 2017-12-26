監委籲重視新住民 內政部：營造友善社會

王美玉表示，平等權及身分權方面，外籍配偶與中國大陸配偶在身分權及服公職權上，仍未盡一致；現行面談只以「共同生活經驗」作為判斷婚姻真實性基準，但政府仍可藉不時查察推翻新住民在台居留身分；現行法規對新住民離婚後居留權及家庭團聚權保障仍未盡周延，讓新住民惶恐不安。

（中央社記者劉麗榮台北26日電）監察委員王美玉今天說，政府須調整過去防堵管制思維，重視及回應新住民融入台灣衍生的各項權益問題；內政部長葉俊榮說，政府這兩年做很多事，包括國籍法修正，營造友善社會。

生存權方面，王美玉說，新住民遭受家庭暴力問題嚴重，外籍配偶受暴率高出本國人3.74倍，陸配則高出1.65倍，但現行法規對受暴新住民離婚後的居留權保障不夠周延；工作權及勞動權方面，仍有雇主以身分證作為僱用條件、中文識字與書寫能力不足、母國學歷與證照採認困難等，導致新住民於求職過程、薪資待遇、升遷發展上等受限制。

王美玉說，新住民多透過同鄉親友介紹工作，甚少尋求正式管道，導致就業主要集中於服務業、基層技術或勞力性工作，工作收入以新台幣1萬元到未滿2萬元最多。尤其在不具規模的餐飲與服務業，無勞工保險、全民健康保險、未提繳勞工退休金，甚至勞保投保率僅達3成。

教育權方面，王美玉說，新住民常因工作、經濟，不得不將子女托由母國親人照顧，但跨國托育後續卻衍生子女返台後接續教育困難與融入社會不易困境，以致出現新住民第二代「跨國銜轉學業」問題，政府未能解決，嚴重影響孩子受教權。政府至今未有適切處理方案。

王美玉表示，健康權方面，懷孕新住民仍須在台居留滿6個月，才能申請參加健保，不盡合理；社會保障方面，新住民離婚率偏高，約20%，新住民單親家庭面臨經濟及子女照顧雙重壓力，且欠缺非正式支持系統。

葉俊榮回應表示，過去相當多一段時間，有些工作遲滯，他就任後，這一、兩年內做了非常多的事，如國籍法去年修正通過後，對要求新住民提出的財力證明都已免掉；新住民原要放棄原來國籍，才能辦台灣國籍，目前已放寬讓新住民可先辦國籍，以後再慢慢補放棄原來國籍程序，以改善新住民入籍規定。

教育部長潘文忠表示，300多名新住民子女從母國回來銜接教育，仍需由中央統一協調，教育部已與地方政府有協商機制，但學校不知道一對一通譯資源，要讓學校知道有這項措施，避免新住民從母國回來，進入學校入學被拒絕，或發生高齡低讀情形，造成學生無法適應，但最大問題還是鑑別的語言工具，現在教育部已有新住民子女轉型計畫，將來會更有效幫助。1061226