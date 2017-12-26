凌駕英法 印度明年躍居全球第5大經濟體

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年11月突然決定廢除高面額紙鈔，加上繼之而來的稅改，導致本會計年度首季的經濟成長跌至3年來最低水準。印度經濟成長率在4至6月季度暴跌至5.7%，7至9月季度則略微復原至6.3%。

法新社報導，根據經濟和商業研究中心（Centrefor Economics and Business Research，CEBR）發布的年度經濟排名報告，目前名列全球第7大經濟體的印度明年將來到第5名，並在2032年前成為第3大經濟體。

（中央社新德里26日綜合外電報導）英國智庫經濟和商業研究中心今天發布報告指出，印度明年將凌駕英國和法國，躍居全球第5大經濟體，並預測中國將在2030年取代美國成為全球最大經濟體。

CEBR副主席麥威廉斯（Douglas McWilliams）表示：「印度經濟雖然暫時受挫…但仍然已經追上法國和英國，並且將在2018年超越這兩國，成為以美元計算的全球第5大經濟體。」

報告指出，便宜的能源價格和數位革命將帶動全球經濟成長，印度、中國和日本等亞洲經濟體將主導全球成長。

報告並預測，中國將在2030年取代美國成為全球最大經濟體，印度則在「本世紀下半葉的某時」躋身最大經濟體。（譯者：中央社張正芊）1061226