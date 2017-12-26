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NBA／聖誕大戰有人歡喜有人憂　詹皇就不愛

體育中心／綜合報導2017/12/26 23:26
▲LeBron James（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James（圖／美聯社／達志影像）

(26)日是NBA一年一度的盛事，聖誕大戰，而今年的五場對戰也都相當精彩，有些球員將能在聖誕節出賽視為榮耀，但76人射手J.J. Redick和騎士小皇帝LeBron James 可不這樣想。

每年的聖誕大戰，NBA會安排重量級對戰，精采度和比賽強度不亞於季後賽，像是騎士和勇士今年就是第三度對戰，就像將總冠軍賽提前拉到例行賽，全美甚至全球轉播的收視率也相當驚人，去年「雙士對決」就創下近12年新高。

不過聖誕節就像是亞洲人的過年節慶般，是家人團聚的日子，所以如果要進行比賽，勢必球員將犧牲與家人相處的時間了。

James 就在推特上抒發想與家人共度佳節的心情，「聖誕節這天，我必須因為工作而離開家人，真的是最慘的一件事了。雖然我熱愛我的工作，但還是無法改變我現在的心情。」

J.J. Redick在賽後受訪表示，「這大概是我第10次這樣說了，我不喜歡參加聖誕大戰。我明白我們需要為全世界的籃球迷帶來精彩的比賽，但我更希望能把這天留給我的家人。」

不過兩人今天上了場都還是盡全力拚戰，James今天上場40分鐘，攻下206籃板6助攻，不過騎士最後無緣翻盤勇士。J.J. Redick則是拿下全對次高的246籃板2助攻，幫助76人擊敗尼克。

關鍵字nba聖誕大戰76人j.j. redick騎士lebron james
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