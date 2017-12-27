孩童生長要趁早生長激素助高人一等

侯家瑋醫生表示，養成定期身高測量及製作生長曲線圖，透過數據確實觀察身高發展的狀況，一般而言，成長期的學齡兒童一年長不足五公分就屬於是生長遲緩，但如果身高突然加速成長，家長們也必須要注意小心，及早就醫評估。

許多父母除了重視小孩的品學表現外，無不希望小孩也能夠擁有強壯體格和高人一等的身高，但身高生長速度超過正常標準太多，卻不一定是好事。孩童的成長無法重新來過，男生開始變聲與女性初經來，就表示成長速度開始進行緩慢，所以在女性乳房及男生睪丸開始發育的第二性徵出現時，需要及時把握，才能有助矯正身高發展。

大家都知道鮮乳是補充鈣質最便利的來源，也是幫助孩童維持骨骼正常發育的良好飲品，醫生也相當鼓勵孩童多補充優質蛋白質，但除了充足的鈣質外，醫生提醒，家長們也必須注意孩童營養是否均衡，現在食物選擇性相當多元，挑食常導致營養攝取不足，影響著後續生長發展，因此如果在對的時間補充所需營養，對於身高會是相當好的助力。

侯家瑋醫生指出，生長中有許多因素影響著發展，最重要的就是充足的睡眠及適度的運動，想要長高，睡眠時間一定要足夠，生長激素於晚間11點至午夜2點開始促進分泌，並建議11點前就進入熟睡狀態，良好的睡眠品質也是長高的重點。再來適量的運動可以刺激生長板的發育，建議可以選擇需要大量跳躍的運動，例如跳繩或是球類運動，適度的刺激肌肉、骨骼的發展是必須的。醫生警告，運動適度拉筋有助於生長，但成長階段建議不要選擇重量壓迫型運動或者過度拉筋，嚴重者傷到關節旁的生長板導致受損，骨骺發炎下恐影響長高。

此外，侯家瑋醫生呼籲，身高成長除了遺傳因素外，後天因素也很重要，許多因子影響著發育，提早進入青春期或是早熟都會造成身高停滯，小時了了大未必佳，建議比同齡孩童矮小或是過高的孩童，家長千萬別忽視這些情況，必須及早做評估，檢查是否生長激素或是其他營養素不足所致，等到骨骼生長板閉合後才就診，就連醫生也愛莫能助了。