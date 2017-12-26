政治巷仔內》戴祺修／國民黨地方包圍中央的契機

選舉中最重要的事情就是要造勢，要能夠把勝選的氣勢給營造出來，在中央層級的選舉中，要發會造勢與母雞帶小雞的功能，就是要靠總統候選人來營造出勝選與母雞帶小雞氣勢，拉抬立委選戰，在即將到來的2018年九合一選舉中，就是要靠縣市長，或是說直轄市長來拉抬議員選情。
從中選會的選舉統計資料來看，2014年6都直轄市的議員選舉，以台北市6個選區來看，落選第一名中有3人是國民黨籍、2人是新黨籍、樹黨則有1人，也就是說泛藍陣營共有5人，距離勝選只有一步之遙。
若把範圍擴大到六都觀察，國民黨籍落選者有31人、民進黨籍為15人、無黨或其他政黨者為21人，從數據上來看，在2018年的九合一大選中，國民黨是最有進步空間的的政黨，也可以說是2014年的地方大選，國民黨因為巨大的執政包袱，讓許多應該當選的人落選了。
議員選舉獲勝，除了帳面上的數字之外，若是能夠掌控各地方議會，還可以達到另一種地方包圍中央的效果，上次各地議長龍頭寶座之爭，國民黨在新北市、台南市驚滔駭浪，甚至是爭議中持續拿下龍頭寶座，可是丟失了宜蘭、高雄和嘉義縣，新竹市和連江縣等縣市。
國民黨在2014年是選情崩壞的開始，到現在政黨輪替後，執政包袱輪到民進黨身上，但是要能夠達成2018年地方包圍中央的戰略目標，不能只倚靠民進黨執政失利，還要有六都候選人作為領頭羊，帶領初勝選氣勢，即便不能拿回地方執政權，也要帶動議員勝選氣勢，特別是在南部幾個縣市，地方首長選舉勝出機率不高的狀況下，更需要地方議會多數與議長的位置來制衡民進黨執政。
目前來說，大家目光所及的是直轄市長的人選與競爭，較少顧及地方層級的議員甚至鄉鎮長，但是對於整體操盤選戰的人來說，國民黨希望推陳出新，打出年「世代交替」的年輕牌，來帶動選舉氣勢，或是推出有話題性、能夠創造議題的候選人來炒熱選戰，讓母雞帶者小雞往前衝，能夠把議員席次衝高，拿回縣市議長寶座，或許是考慮個別縣市長人選之前，更要全盤思量的。