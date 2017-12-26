政治巷仔內》戴祺修／國民黨地方包圍中央的契機

選舉中最重要的事情就是要造勢，要能夠把勝選的氣勢給營造出來，在中央層級的選舉中，要發會造勢與母雞帶小雞的功能，就是要靠總統候選人來營造出勝選與母雞帶小雞氣勢，拉抬立委選戰，在即將到來的2018年九合一選舉中，就是要靠縣市長，或是說直轄市長來拉抬議員選情。

從中選會的選舉統計資料來看，2014年6都直轄市的議員選舉，以台北市6個選區來看，落選第一名中有3人是國民黨籍、2人是新黨籍、樹黨則有1人，也就是說泛藍陣營共有5人，距離勝選只有一步之遙。

若把範圍擴大到六都觀察，國民黨籍落選者有31人、民進黨籍為15人、無黨或其他政黨者為21人，從數據上來看，在2018年的九合一大選中，國民黨是最有進步空間的的政黨，也可以說是2014年的地方大選，國民黨因為巨大的執政包袱，讓許多應該當選的人落選了。