降低化療後骨髓遭抑制　中醫護髓聯手西醫抗癌

最新統計指出，台灣頭頸癌發生人數近10年成長4成6，其中人數最多為口腔癌。傳統頭頸癌治療，以手術治療、放射治療、化學治療、標靶治療為主，但如果無法抑制癌細胞，一再復發轉移，患者恐持續承受手術、化療和放療的副作用之苦。

中醫師陳瑞聲表示，放療、化療是目前西醫經常使用的抗癌武器，但進行化放療的過程中，化學藥物在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞，並傷害骨髓造血功能，進而帶給身體癌因性疲憊症。因此，透過中醫輔助抗癌減輕化療副作用成為抗癌新趨勢。

多年臨床經驗顯示，化放療會帶來骨髓抑制的副作用，影響白血球、血紅素、血小板等造血功能低下。陳瑞聲分析，漢方護髓解毒湯可保護骨髓功能，在每一次化療半衰期後配合服用，幫助造血功能正常運作並提升免疫力，可讓癌友體力、精神和身體承受痛苦得到正面的改善，且可減少敗血症風險。護髓解毒湯與化療藥物不會產生衝突，在癌患本身產生自己的抵抗力，服用護髓解毒湯反而有助化療殺死癌細胞，達到中西醫合併抗癌的效果。