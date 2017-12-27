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降低化療後骨髓遭抑制　中醫護髓聯手西醫抗癌

記者陳鴻謙／台北報導2017/12/27 10:55
▲放療、化療是目前西醫經常使用的抗癌武器，但進行化放療的過程中，化學藥物在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞。（圖／ingimage）
▲放療、化療是目前西醫經常使用的抗癌武器，但進行化放療的過程中，化學藥物在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞。（圖／ingimage）

最新統計指出，台灣頭頸癌發生人數近10年成長4成6，其中人數最多為口腔癌。傳統頭頸癌治療，以手術治療、放射治療、化學治療、標靶治療為主，但如果無法抑制癌細胞，一再復發轉移，患者恐持續承受手術、化療和放療的副作用之苦。

中醫師陳瑞聲表示，放療、化療是目前西醫經常使用的抗癌武器，但進行化放療的過程中，化學藥物在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞，並傷害骨髓造血功能，進而帶給身體癌因性疲憊症。因此，透過中醫輔助抗癌減輕化療副作用成為抗癌新趨勢。

多年臨床經驗顯示，化放療會帶來骨髓抑制的副作用，影響白血球、血紅素、血小板等造血功能低下。陳瑞聲分析，漢方護髓解毒湯可保護骨髓功能，在每一次化療半衰期後配合服用，幫助造血功能正常運作並提升免疫力，可讓癌友體力、精神和身體承受痛苦得到正面的改善，且可減少敗血症風險。護髓解毒湯與化療藥物不會產生衝突，在癌患本身產生自己的抵抗力，服用護髓解毒湯反而有助化療殺死癌細胞，達到中西醫合併抗癌的效果。

陳瑞聲指出，國人罹患癌症比例高，與環境汙染，或吃、擦、洗、碰、吸等食物、藥物、食品添加業、化學工業品、賀爾蒙、農藥、重金屬、細菌、病毒、輻射、醣類等多年累積在體內的熱毒有關。熱毒經由血液、體液、淋巴、神經提供癌細胞養分，在免疫功能低落時進行擴張，在器官最弱處發展成癌瘤。

腫瘤就像一顆正在吹大的氣球，想要縮小就得先找到供氣的來源並使其消氣、縮小，造成腫瘤的原因，正是人體累積的熱毒。當西醫抗癌方式，在治療過程到一半做電腦斷層檢查，無法抑制腫瘤時，可通過中醫清熱解毒消瘤漢方，慢慢地清理排毒，來阻斷癌細胞的養分供給，幫助達到縮小腫瘤的目的。

陳瑞聲說，中醫已被證實有助減輕西醫癌症治療的副作用與痛苦，甚至穩定病情，維持生活品質，因此癌友不要輕言放棄治療。他建議，最好從開始接受化療時就配合中醫調理，越早尋求中醫調理，幫助完成整個化療療程，越能降低癌症對性命的威脅。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字化療癌因性疲憊護髓解毒湯中醫陳瑞聲醫師
孩童生長要趁早生長激素助高人一等腸胃繞道手術　不讓復胖有機可乘

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