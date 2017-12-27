減重最怕復胖反擊　腸胃繞道手術為瘦身把關

近來天氣冷颼颼，讓人忍不住想來碗暖呼呼的鍋類或甜湯，然而隱藏的高熱量卻成了減重殺手，加上冬天身體活動量降低，一不小心體重可能就直線上升。雖然減重的方式五花八門，但肥胖者多半都因難以控制的口欲再度淪陷，即便透過減重手術改善，仍有極少數減重效果不如預期。對此，專業醫師建議，可選擇腸胃繞道手術作為第二線減重方式，來為瘦身做把關。

現今，可透過胃繞道、胃袖狀切除、腸胃繞道等方式來達到減重的目的，各有優缺利弊。整形外科醫師丁立文表示，胃繞道手術主要是以胃為開端的減重治療法，胃繞道後食物不會經過十二指腸及近端小腸，術後除了熱量吸收減少外，維生素的吸收也一併減少。至於腸胃繞道手術，則是創造另外一條新的消化路徑，起點或終點不只侷限於胃，可能由胃連結到腸或腸接到腸，單一繞道或雙重繞道，胃不會被切除，十二指腸也能正常運作，患者術後普遍適應良好。反觀胃繞道手術患者，術後食物不經過十二指腸及近端小腸，因此要長期補充身體所需的維生素、鐵、鈣等元素，否則易有貧血、骨質疏鬆的情形發生。