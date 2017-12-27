減重最怕復胖反擊　腸胃繞道手術為瘦身把關

近來天氣冷颼颼，讓人忍不住想來碗暖呼呼的鍋類或甜湯，然而隱藏的高熱量卻成了減重殺手，加上冬天身體活動量降低，一不小心體重可能就直線上升。雖然減重的方式五花八門，但肥胖者多半都因難以控制的口欲再度淪陷，即便透過減重手術改善，仍有極少數減重效果不如預期。對此，專業醫師建議，可選擇腸胃繞道手術作為第二線減重方式，來為瘦身做把關。
現今，可透過胃繞道、胃袖狀切除、腸胃繞道等方式來達到減重的目的，各有優缺利弊。整形外科醫師丁立文表示，胃繞道手術主要是以胃為開端的減重治療法，胃繞道後食物不會經過十二指腸及近端小腸，術後除了熱量吸收減少外，維生素的吸收也一併減少。至於腸胃繞道手術，則是創造另外一條新的消化路徑，起點或終點不只侷限於胃，可能由胃連結到腸或腸接到腸，單一繞道或雙重繞道，胃不會被切除，十二指腸也能正常運作，患者術後普遍適應良好。反觀胃繞道手術患者，術後食物不經過十二指腸及近端小腸，因此要長期補充身體所需的維生素、鐵、鈣等元素，否則易有貧血、骨質疏鬆的情形發生。
值得注意的是，成功的減重手術若以超過理想體重的部分來計算（理想體重以BMI＝22為標準），患者術後應在半年內瘦下超重部位的60%，而在第2至第3年時達到最低點並能維持，少數患者體重會有些許回升，但仍不至回復到原先體重。丁立文說明，一般胃袖狀切術後，胃部被切除70%至80%，僅存不到三分之一，患者初期進食量少，隨著食欲漸開越吃越多，一不小心胃的空腔越撐越大後，復胖機率就會增加。
丁立文舉例，曾收治一名身高168公分的38歲女性，她在進行胃袖狀切除術前96公斤，兩年後腹胖到98公斤，心情沮喪前來求助，採取腸胃繞道手術後，半年多來瘦了13公斤，目前體重85公斤，讓她對自己重拾信心。腸胃繞道手術後前半個月應以流質食物為主、半個月後改為半流質，忌喝酸性飲料，以免分泌大量胃酸影響傷口癒合。1個月過後就能正常進食，每餐進食量以有飽意卻不撐的六分飽，且不超過原先食量為原則，不須刻意挨餓，就能達到減重效果。
對於少數無法控制食欲、術後體重變化幅度不大或減重速度過慢者，即適合利用腸胃繞道手術來對抗頑固肥胖或復胖機率大的減重患者，以減少吸收作用，順利達到減重目的。肥胖問題不僅影響外型、也容易對健康和心理造成負面影響。丁立文指出，進行腸胃繞道減重手術時，可合併腹部抽脂和拉肚皮，術後肚圍立即小一圈且不鬆垮；惟須注意的是，此手術難度較高，需經由經驗豐富的專業醫師評估及執刀，方能保障患者自身安全及術後成效。