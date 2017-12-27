義大世界跨年煙火秀　交通疏運措施公布

交通局進一步指出，為避免大量車潮瞬間湧入造成交通壅塞，周邊道路延續往年實施三階段交通管制(詳附圖)，管制路段為國道十號以東之水管路(澄觀路至仁林路)、義大二路、市道186甲(和平路二段至大樹平安橋，含中山路、學府路、學城路、三和路)等路段。進場時段，31日晚間預計20時啟動第一階段管制，禁止汽車進入管制區，民眾車輛可至永達技術學院仁武分校接駁停車場停放並搭乘免費接駁車；另預計23時起禁止機車進入管制區。散場時段，自凌晨0時起，啟動第二階段優先開放機車、接駁車離場；第三階段凌晨1時後才開放小汽車離場。

2018義大世界跨年煙火秀活動將於31日晚間登場，周邊道路預計自20時起啟動管制，原永達技術學院仁武分校設有轉乘停車場及免費接駁車，請民眾留意管制資訊並多搭乘大眾運輸前往。

客運接駁部分，於進場時段，前往義大世界民眾除可搭乘義大客運各營運路線外，今（2017）年義大客運提前自中午12時即啟動永達技術學院仁武分校臨時停車場免費接駁車進入會場服務(行駛時間12時至23時40分止)，請民眾多加利用。散場時段，延續往年於義大遊樂世界對面戶外第一停車場設置臨時客運接駁點，加開「高鐵左營線(8501)」直達車(沿途站點不停靠)前往高鐵左營站，以快速疏運旅客。散場時段義大客運其他各營運路線均暫停營運。

停車場規畫部分，預計第一階段管制啟動後，車輛可改停放於永達技術學院仁武分校臨時停車場(12時起開放停車)，轉搭免費接駁車(行駛時間12時至23時40分止)進入會場。散場時，再於義大遊樂世界對面戶外第一停車場臨時客運接駁點搭乘免費接駁車至該分校停車場取車。

計程車招呼站部分，於永達技術學院仁武分校臨時停車場設置計程車招呼站，散場民眾可至義大遊樂世界對面戶外第一停車場臨時客運接駁點搭乘免費接駁車至該分校臨時停車場轉乘。

交通局呼籲，高雄市106年12月起至107年2月底推行刷電子票卡，免費搭乘、市區公車、公路客運及輕軌，請民眾多多搭乘大眾運輸或利用免費接駁停車場轉乘免費接駁車至義大世界參與跨年活動。

