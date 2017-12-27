獲邀赴香港參與模擬聯合國會議　交大代表團積極募款

國⽴交通⼤學模擬聯合國社獲得邀請，將有5位同學代表台灣，在2018年2月參加香港城市大學舉辦的模擬聯合國會議，與世界各地超過20個國家以上、300位學生代表交流；然而尷尬的是，同學們至今仍為了4萬多元的旅費奔波，積極募款尋找贊助，希望能順利成行，成功與世界接軌、推廣臺灣。

就讀管理科學系二年級的許馨方身為台灣代表團的團長，對於此行充滿期許，希望帶領著第一屆的交大代表團到國外參與 CityU MUN，能與各國的學生們切磋琢磨、辯論國際議題，獲得豐富的國際交流經驗，同時也可藉由此次國際會議宣揚臺灣文化。



▲蔡宗杭期望透過參與會議，跟不同的代表交換意見。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.26）

就讀國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系幼兒發展教育組三年級的蔡宗杭，曾經是105學年度全國青年政策論壇全國青年政策發表人，此次擔任代表團的學術長；他表示在參與模擬聯合國後，改變了以往不想參與其它亞洲會議的想法，強調「想改變自己所處的這塊土地，一味追求西方世界的觀點是不夠的。我期望透過參與亞洲會議的過程跟不同的代表交換意見。」期望自己在關心國際事務之餘，能把目光放回亞洲-這塊與我們息息相關的土地。



▲交⼤代表團將參加香港城市大學模擬聯合國會議，目前仍為不足的旅費積極募款。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.26）

為了參與這場世界級的活動，代表團已經展開密集特訓，包括會議知識與技巧、聯合國組織架構、成員國、議事規則等內容、學習撰寫決議⽂草案、培訓英語⼝語表達級書寫能⼒等，力求在香港嶄露頭角，奪得獎項為台灣爭光。

目前萬事俱備，但仍欠東風，5人前往香港參賽的總預算將近13萬元，大家七湊八湊、東省西省還是缺少4萬多元，因此同學們擬定了企業合作計畫，將回饋給贊助商「臉書精準行銷」、「名片印製商標」、「分享會中致詞感謝」、「社團擺設攤位」等回饋方案，希望能夠達成雙贏的策略合作。有意願的單位或個人，可與團長許馨方聯繫：sheila86031610610@gmail.com