三星鄉阿公阿媽快樂學堂　成果發表有活力

三星鄉公所委託耕莘專校辦理阿公阿嬤快樂學堂，提供每周兩次免費長者日間托老服務，26日這些長者在耕莘專校宜蘭校區舉辦成果發表會，他們分別表演日本演歌及健康有勁的舞蹈，每位學員都展現十足活力，盡情享受生活樂趣。

三星鄉公所委託耕莘專校辦理阿公阿嬤快樂學堂，免費提供每周兩次的長者日間托老服務，除原有的義德村老人文康中心外，第3梯還在大洲社區加開班次。耕莘專校依長者的休閒及生活習慣，設計多元課程，創造交友互動與活化身心的機會，並透過專業課程與活動引導，讓長者多動腦、多運動，增進人際互動，減緩老化速度。學堂招收鄉內年滿60歲，健康或行動自如的長者。