三星鄉阿公阿媽快樂學堂　成果發表有活力

三星鄉公所委託耕莘專校辦理阿公阿嬤快樂學堂，提供每周兩次免費長者日間托老服務，26日這些長者在耕莘專校宜蘭校區舉辦成果發表會，他們分別表演日本演歌及健康有勁的舞蹈，每位學員都展現十足活力，盡情享受生活樂趣。
三星鄉公所委託耕莘專校辦理阿公阿嬤快樂學堂，免費提供每周兩次的長者日間托老服務，除原有的義德村老人文康中心外，第3梯還在大洲社區加開班次。耕莘專校依長者的休閒及生活習慣，設計多元課程，創造交友互動與活化身心的機會，並透過專業課程與活動引導，讓長者多動腦、多運動，增進人際互動，減緩老化速度。學堂招收鄉內年滿60歲，健康或行動自如的長者。
三星鄉公所社會課表示，今年度開辦3梯次，參與學員總計907人。課程有桌遊益智遊戲、音樂輔療、高齡體適能、彈力帶伸展操、平衡運動、園藝創作、藝術手作、拓染、禪繞畫、手繪絲扇、蝶谷巴特、日本五十音，以及日文懷念歌謠賞析等項目，提供長者豐富多元的知性饗宴。
鄉長黃錫墉表示，為提升阿公阿嬤的學習興趣，除了靜態課程，學堂還不定期安排學員參觀耕莘專校的溫泉生態區。溫泉池可供泡腳，增進血液循環，促進新陳代謝。未來公所將持續開辦快樂學堂，希望透過這些樂活課程，讓銀髮族活的快樂又健康。