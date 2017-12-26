羅大佑探討音樂路　陶喆自爆曾被父親質疑

羅大佑、陶喆都強調Live music跟Live house對年輕音樂人的重要性，一致都認為台灣現場演唱的小場地不夠，台灣人缺少聽現場音樂的機會跟場合。陶喆以英國樂團「披頭四」為例，「披頭四還沒有發專輯之前，已經跑遍Live house幾千幾百場，他們從中去建立自信、實驗台風，對於一個歌手而言，Live music的鍛鍊與機會是非常重要的。」

羅大佑、陶喆這2位在華語流行樂壇裡敲響平地一聲雷的教父級大師，在聖誕節時受亞洲流行音樂研究暨產學發展辦公室邀請，在台灣師範大學以「音樂作品如何被聽見」為題開講，盼能提供年輕創作者在迷茫的音樂大海中找尋創作的新方針。



▲在講座上，羅大佑、陶喆都一致認為Live music跟Live house對年輕音樂人的重要性。（圖／種子提供 , 2017.12.26）

羅大佑強調：「音樂是眾樂樂，而不是獨樂樂。」一個創作歌手最重要的是要跟聽者溝通、建立聯結引起共鳴，應該帶著音樂作品走出去與人互動，而不是躲在家裡摸黑寫歌。縱然網路時代的來臨，對流行音樂造成各式各樣的衝擊，但他直言：「音樂還是必需貼近人心、跟人的生活發生關係，而非只活在網路世界。

短短一小時的對談中，現場也開放學生提問，有學生害羞自己歌聲唱不好，陶喆更以自身經歷勉勵對方，他自爆13歲開始玩音樂時，一度也覺得自己唱歌不好聽，甚至在高中玩樂團還是吉他手而不是主唱大人的身份，當時還遭陶爸調侃「你是要做演奏類專輯嗎？」引起現場哄堂大笑。



▲羅大佑（左一）、陶喆（右一）在台灣師範大學以「音樂作品如何被聽見」為題開講。（圖／種子提供 , 2017.12.26）