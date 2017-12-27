雲林縣水林鄉與麥寮鄉　全國家犬絕育競賽獲獎

為推廣動物保護法、管控流浪犬貓繁殖源頭，雲林縣政府努力推廣縣內各項動物保護法相關政策，以期能減少街犬貓所引起之社會問題。參加行政院農業委員會舉辦之「106年度全國家犬絕育競賽」活動，水林鄉及麥寮鄉更分別榮獲全國競賽銅獎與績優獎。26日下午特別於縣務會議安排由秘書長黃玉霜代表頒發感謝狀予得獎公所，呼籲大家共同為減少街犬貓繁殖源頭努力，朝打造動物友善城市目標邁進。

雲林縣動植物防疫所為落實動物保護法、管控流浪犬貓繁殖源頭，持續推動包含犬貓絕育三合一專案、提升家犬貓絕育率、動物保護教育宣導、及為提升偏鄉地區動物福利辦理下鄉絕育活動等多項方案。在推動過程中引起水林鄉陳鄉長共鳴，決意府鄉合作，以水林鄉為據點打造動物友善鄉鎮，共同推動多項動物保護相關活動，包含請水林鄉公所進行家犬貓普查等，期望水林鄉能成為雲縣第一個動物友善城市。