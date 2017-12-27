影／VR遠距教學　明道大學數位系打造虛擬新「視」界

明道大學數位設計學系引進最新的VR(虛擬實境)設備，提供學生虛擬世界學習的無限可能。數位設計學系教授張志燦表示，下學期將把VR設備運用在教學上，讓學生可以在模擬畫面中看到老師如何操作，跳脫平面式的傳統教學，同時還可運用在運動上，透過錄下全景的校景，戴上VR設備後，彷彿在校園裡跑步、划船，充滿真實感。

這套VR(虛擬實境)設備共有8個感應點，包含眼罩、兩隻手腕、兩隻手臂、兩隻腳和腰部，可以全方位感應使用者的方向和力道，現場由數位設計學系學生使用VR設備體驗投棒球的遊戲，戴上VR眼罩就彷彿自己在大聯盟的球場中，可以重複模擬投球動作，是個不會被外界干擾的學習模式。



▲明道大學數位系成果展作品多元，從平面設計到3D動畫都有。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

明道大學數位設計學系在期末發表新設備的同時並舉辦第17屆期末成果展「自由行者」，負責策展的數位設計學系教授洪振祐表示，此次成果展動員全系的學生，並包含福建工程學院和武夷學院短期研修的陸生，將這學期所學的設計心血展現出來，特別的是一年級組自動自發去採集大自然的素材，沒有花到一毛錢買現成的材料，就創造出懷舊風情的物件，讓人置身在江戶時代的日本居酒屋中。



▲明道大學數位系引進最新VR設備，提供學生設計虛擬的數位遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

明道大學數位設計學系求新求變，不斷創新軟硬體設備，除了提升創新較學的品質，也積極教育學生結合產學實務的設計，迎合虛擬實境（VR）科技的潮流，將設計整合多元化，學生將有更豐富的資源發展互動科技設計，建構出科技互動體驗的創意新玩法。



▲學生用竹子打造一個江戶時代的居酒屋。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）