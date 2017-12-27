影／彰化縣首座i郵箱　魏明谷：通路密集郵局就是好厝邊

不讓物聯網一枝獨秀，百年老店「中華郵政」搶攻市場大餅，為提供民眾更多元用郵服務，彰化郵局於彰化市中央路郵局建置「彰化縣內首座i郵箱」，26日上午辦理啟用儀式，由縣長魏明谷與彰化郵局局長王義修等人共同主持。

活動現場，魏明谷用自己的手機號碼及密碼操作後，領到一個神秘包裏，打開後，是一包糖果，隨即分發給在場表演的小朋友。

魏明谷表示，郵局可說是全台灣最大的物流公司，通路據點相當密集，包裏郵件可直接送達到村里，是我們的「好厝邊」。現在是一個物聯網興盛的時代，消費者購物行為已經改變，大家透過電子商務選購商品，而郵局也隨著時代的創新、時代的改變，設立智慧取件箱。



▲郵箱的設置可以24小時寄件、取件服務。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

王義修表示，i郵箱是順應現代顧客物聯網需求的服務，可收取小包及包裹，具有24小時全天候服務的便利性，兼顧隱密性，使用者只須輸入手機號碼及郵局寄給的密碼，即可開啟信箱取件，不需簽名也不需證件，十分方便，107年起將在車站、各大學、各鄉鎮市郵局布建近50台，希望能與迎合客戶需求，歡迎民眾多多利用。

王義修指出，i郵箱的設置可以24小時寄件、取件服務，20公斤只收取60到70元，省錢也不用排隊，且保障隱密性，操作簡單，除彰化郵局首設外，未來將陸續在彰化火車站、員林火車站及大郵局設置。



▲彰化縣長魏明谷與彰化郵局局長王義修等人共同主持i郵箱啟用儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

彰化郵局表示，民眾於郵局窗口交寄郵件時，可指定以i郵箱為收件地址，目前i郵箱已陸續新增交寄包裹、電子票證支付等功能，未來將持續提升使用便利性。至收費方式，目前依據寄件尺寸收取60至70元不等之郵資。