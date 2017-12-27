影／戶政新風貌揭牌　魏明谷為新生兒收涎象徵新生新氣象

26日上午，彰化縣長魏明谷為和美戶政事務所進行新機關揭牌儀式，現場並結合和美戶所為4個月大嬰兒辦理的「收涎」傳統活動，由魏縣長為新生兒收涎、講吉祥話與合影，同時也象徵戶政機關的新生與新氣象。

魏明谷表示，戶政事務所整併是因應電腦化、無紙化的時代潮流趨勢，彰化縣的戶所整併作業是採循序漸進方式，分成三階段，第一階段是5月間彰化、員林地區戶所整併，第二階段是和美、溪湖、二林地區，後續還有田中、鹿港、北斗等三地。



▲縣長為新生兒收涎。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

戶所整併並不影響民眾相關的申辦業務，只是一般行政業務及單位名稱有所調整，以和美戶所為中心所，伸港、線西則更名為辦公室，辦公室則不需再辦理一般行政業務，整併後的服務的品質和效率都不變。

魏明谷指出，戶政所整併之後也會來保障戶政所人員的權益，也希望中央提升中心所戶政所主任及秘書的職等，激勵他們努力為民服務。



▲縣長親切關心新生兒。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

彰化縣政府為使縣內戶政機關效能再提升，更符合民眾需求，近幾年著手籌備規劃戶政事務所整併事宜，並為兼顧保障戶所人員工作權益，採取循序漸進方式辦理，讓26所戶政事務所依8大生活圈逐步整併為8個中心所及18個辦公室。

組織整併主要針對戶政所內部組織結構進行再造及人力精簡重組，將行政業務歸由中心所統籌管理，專業分工以減少行政組織疊床架屋；中心所及辦公室皆維持申辦各項戶政業務，人員由中心所機動彈性調配，活化人力以提升效率，且整併後所節省的人事經費將可挹注縣政重大建設。對外則服務據點不變，每個據點服務項目不減，民眾申辦權益不受影響，服務不會打折。

另為滿足民眾多元化的需求，彰化縣戶政事務所仍賡續提供14處戶政事務所及辦公室週六上午延長服務、電動機車免費充電站服務、遠端視訊法律諮詢服務、悠遊卡繳交各項戶政規費、開放辦理同性伴侶註記及戶政行動化服務等多項加值便民服務措施，歡迎民眾多加利用。