吃玩了沒／迎2018！新北第一高樓賞煙火嚐美食

瘋跨年囉！每年到了送舊迎新的時刻，也就是大夥準備狂歡的時候，迎接新年，全台有煙火相伴的跨年晚會、也有人選擇美食大餐犒賞自己、又或者到KTV歡唱一整晚，慶賀一年新的開始。不過如果想遠離人潮、享受自己的跨年煙火，現在不用再往山郊跑了，新北市第一高樓的百揚大樓，去年開幕了一家景觀餐廳，不僅雙北美景一覽無遺，就連101和美麗華的跨年煙火也能一次擁有，還推出跨年限定套餐，大飽口福之餘還能飽覽夜景和璀璨的煙火，真的是雙重享受！



▲新北最高的景觀餐廳，位於49樓，可以直接眺望雙北美景。



▲新北最高的景觀餐廳「Mega 50餐飲及宴會」，可讓民眾將新北市歡樂耶誕城的聲光美景盡收眼底。（圖／Mega 50提供）



▲餐廳的中間有個弧狀吧檯，上頭的酒品琳瑯滿目，據說可以跟調酒師挑戰，桌上擺的調酒書中如果有調酒師知曉卻調不出來的，調酒師請客。



有別於台灣常見的台菜、日菜餐廳，【Asia 49亞洲料理及酒廊】的主廚伍偉杰來自馬來西亞檳城，所以提供給顧客的料理不只有新意，味道更是道地。從配料到擺盤，都可以讓饕客獲得視覺和味覺上的雙重滿足，是一種高樓「雲端」級才有的饗宴！



▲泰式辣炒豬肉加上台味的爆米香，還有鮮蝦、花枝，淋上酸甜中帶點微辣的醬汁，小小一盤、多種口感，特別開胃。



▲南瓜湯也加入了南洋巧思，不僅有南瓜的甜味，也多了泰式辛香料跟椰奶的香氣，更將蟹肉豐富的鮮味也襯托了出來。

香甜多汁的白柚，是東南亞水果沙拉的第一女主角，與小番茄、干蔥、花生碎片拌勻後；再用羅望子、魚露、椰糖調味，搭配加拿大的鵝肝醬食用，在綿密中蹦出令人意想不到的驚喜。



▲白柚就如襯職的特別來賓，不會搶戲，但一現身口感又讓人眼睛為之一亮。



▲鵝肝厚厚的兩大塊，吃起來好過癮。

主餐的嫩燉牛肋排一口咬下，細嫩的肉質中是出乎意料的甜味，原來這家餐廳主打的美國Choice帶骨牛，是以叉燒醬做醃漬，再經5小時的低溫烤熟，難怪肉質柔嫩、多汁又香甜。而一旁閃爍金黃色澤的米飯也不遑多讓，以紅椒、蝦醬等調合成的香料飯，入口後越嚼越辣、後勁十足，香辣飯與甜牛肉兩者味道雖然都很濃郁強烈，不過彼此交織出來的口感反而會讓人意猶未盡。



▲經5小時低溫烤熟，肉質細嫩到一切就跟骨頭分離了。



▲緩緩在嘴中醞釀出辣味的香料飯，讓甜甜的牛肉更下飯。



▲將西米露做成米糕的樣子，看起來可口、吃起來也更綿密，一樣是南洋風本土化的創意料理。



白天的【Asia 49亞洲料理及酒廊】比起酒廊更像是可以舒適放鬆、又帶有亞洲風味的咖啡廳，在輕鬆的音樂中，居高臨下欣賞台北的縮小版，依傍著淡水河與陽明山、四獸山的城市美景；但到了晚上，這裡又會搖身一變，轉化為夜店風，狂野的電音與微暗的燈光交錯，營造出如夢似幻的高空夜店氛圍，而在跨年夜獨有的狂歡派對，現場有DJ播送音樂，還有指定飲料無限暢飲。所以還沒想好要去哪迎接2018嗎？不妨來嚐鮮新北最高的景觀餐廳，來點不一樣的狂歡跨年吧！



※ 還有更多好吃、好玩，美麗寶島的玩食饗宴，盡在「吃玩了沒」節目內容裡，每週三跟著「吃玩了沒」一起Eat & Play！