張軒睿好驚恐　將林心如當人肉鋼管

電視劇《我的男孩》上周開始在台視、八大頻道播出，日前身兼製作人的女主角林心如率領張軒睿、李李仁、許光漢等演員，到八大節目《娛樂百分百》宣傳作品。四人挑戰「演技比一比」，許光漢卻在詮釋「跳鋼管舞」這道考題時，故意加入火辣的撫摸戲碼，企圖搞笑惡整張軒睿，讓他只能頂著一臉驚恐的表情，鼓足勇氣把林心如當人肉鋼管大跳艷舞，笑翻眾人。

接著，張軒睿和現場粉絲同樂，一起重現他在《我的男孩》中，壁咚林心如的經典橋段，體貼的林心如不忘幫粉絲謀福利，頻頻在一旁提醒張軒睿，「不夠近啦！我們演的那時候，鼻子都碰鼻子了。」零距離的接觸，讓粉絲瞬間羞紅臉，張軒睿事後透露，「其實當下我比粉絲還緊張呢。」李李仁在戲中飾演個性害羞，但內心狂野，熱愛國標舞的角色，因劇情需要特別去學舞的他表示，「當初導演有找了幾種舞讓我挑選，但要扭動的，我沒有辦法，拉丁那種要近距離貼在一起的，短時間又學不來，所以後來選擇挑戰步伐很快的捷舞。」