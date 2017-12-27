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娛樂

張軒睿好驚恐　將林心如當人肉鋼管

記者吳維書／台北報導2017/12/27 08:31
▲張軒睿（左）把林心如當鋼管跳舞。（圖／八大提供 , 2017.12.26）
▲張軒睿（左）把林心如當鋼管跳舞。（圖／八大提供 , 2017.12.26）

電視劇《我的男孩》上周開始在台視、八大頻道播出，日前身兼製作人的女主角林心如率領張軒睿、李李仁、許光漢等演員，到八大節目《娛樂百分百》宣傳作品。四人挑戰「演技比一比」，許光漢卻在詮釋「跳鋼管舞」這道考題時，故意加入火辣的撫摸戲碼，企圖搞笑惡整張軒睿，讓他只能頂著一臉驚恐的表情，鼓足勇氣把林心如當人肉鋼管大跳艷舞，笑翻眾人。

接著，張軒睿和現場粉絲同樂，一起重現他在《我的男孩》中，壁咚林心如的經典橋段，體貼的林心如不忘幫粉絲謀福利，頻頻在一旁提醒張軒睿，「不夠近啦！我們演的那時候，鼻子都碰鼻子了。」零距離的接觸，讓粉絲瞬間羞紅臉，張軒睿事後透露，「其實當下我比粉絲還緊張呢。」李李仁在戲中飾演個性害羞，但內心狂野，熱愛國標舞的角色，因劇情需要特別去學舞的他表示，「當初導演有找了幾種舞讓我挑選，但要扭動的，我沒有辦法，拉丁那種要近距離貼在一起的，短時間又學不來，所以後來選擇挑戰步伐很快的捷舞。」


▲李李仁秀舞技。（圖／八大提供 , 2017.12.26）

李李仁大方即興秀舞姿，讓林心如驚嘆，「居然還記得？！」愷樂也誇讚，「李仁哥跳舞比玉琳哥跳的帥一百萬倍！」但李李仁聽說與沈玉琳相比，忍不住暴氣，開玩笑怒斥愷樂，「妳小心一點。」

關鍵字娛樂百分百我的男孩林心如張軒睿李李仁許光漢
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