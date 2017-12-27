民間慈善力量合作　吉祥臻與中華日光簽約守護弱勢

高雄市議會2６日進行吉祥臻基金會與中華日光交通公司簽約儀式，在議長康裕成的見證下，社福單位與民間企業結合服務，免費照顧弱勢家庭孩童，並由計程車隊提供免費交通接送，讓家長工作無後顧之憂。吉祥臻有愛、中華接送情，議會今日舉行弱勢孩童交通車接送服務簽約儀式，在議長康裕成、高雄市保全公會理事長楊啟銓的見證與牽線下，吉祥臻基金會董事長曾琦䒺與中華日光交通公司董事長王冠懿完成簽約。

吉祥臻社福基金會自91年由榮譽董事長蕭鉉晁及曾董事長成立，開辦了全國首創免費夜間照顧服務，為弱勢家庭的家長照顧孩童，避免孩童獨自在家且乏人照顧，也讓弱勢家長得以安心工作。曾董事長提到，一開始是看到瑞豐夜市攤商的孩童在一旁沒人照顧，四處奔跑而不能專心做功課，因而興起為這些家長免費照顧孩童的想法，原本是由社工員和教保員到學校把孩子接回據點照顧，但在人力有限的情況下，交通接送對吉祥臻是一項龐大負擔。

中華日光王董事長表示，感謝楊理事長的牽線與議會的幫忙，旗下的中華衛星大車隊持續鼓勵司機做善事，之前也曾響應捐血活動，這次很高興能加入接送弱勢孩童的活動，司機幫助弱勢孩童的同時也受到肯定，並產生自信心和榮譽感，讓自己對生活更加滿意，康議長表示，很榮幸能見證這麼有意義的簽約儀式，吉祥臻15年來為許多弱勢家庭的家長照顧孩童，特別是在夜間提供照顧，對很多弱勢家長來說，猶如雪中送炭也很感謝在楊理事長的牽線下，王董事長願意支援交通接送，善盡企業社會責任，一起發揮社會大愛。