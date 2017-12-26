NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈政黨協商破裂　中市總預算再度流會莿桐幸福專車復駛　籲鄉民踴躍搭乘HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
政治

監委關切軍紀淪形式主義　馮世寬稱會更加努力

記者呂烱昌／台北報導2017/12/27 05:51
▲國防部不再發布共機繞台訊息，國防部長馮世寬21日在立法院受訪時表示，「不需要跟著人家的心理戰來起舞，國軍有能力、能夠承受這些壓力。」（圖／邱明玉攝 , 2017.12.21）
▲國防部不再發布共機繞台訊息，國防部長馮世寬21日在立法院受訪時表示，「不需要跟著人家的心理戰來起舞，國軍有能力、能夠承受這些壓力。」（圖／邱明玉攝 , 2017.12.21）

監察院長張博雅26日率全體監察委員巡察行政院，下午主持巡察後記者會，針對「國軍提振軍隊紀律之檢討」議題，監察委員陳慶財表示，近年來發生多起軍紀案件，對國軍形象造成傷害，也影響募兵政策推行，他批評國軍改善軍紀淪形式主義。國防部長馮世寬回應表示，會更加努力維護軍紀，做出更好成績。

國防及情報委員會由陳慶財針對「國軍提振軍隊紀律之檢討」議題提出詢問，陳慶財指出，軍紀案件從99年的883案，逐年減少至104年的465案，表面上軍紀案件看似減少，但真正原因可歸因於100年至103年國軍實施「精粹案」，總兵力減少近1/4。

陳慶財也指出，近年推動「募兵制」，志願役比重逐年提高，且國軍女性官士兵人數及比重快速成長，上述原因都是導致軍紀案件數量減少主因，絕非國防部所說國軍整體軍紀狀況已有明顯改善。

陳慶財表示，第5屆監委提出國防調查報告，其中軍紀案件超過60%，國防軍紀案件遭糾正通過比例高達90%，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。他批評，國防部改善軍紀不該淪為形式主義。

針對立委批評，馮世寬表示，感謝監察院有關軍紀案調查，他虛心接受。但是他也直言，《陸海空軍懲罰法》修法後，任何處罰皆需層層核備，確實對軍中管教造成不便，影響部隊訓練及領導統御，今後對於維護軍紀會更加努力，做出更好成績。

關鍵字陸海空軍懲罰法國防部馮世寬軍紀
海軍官校生貼文　嫌學弟妹太驕弱戴祺修》國民黨地方包圍中央的契機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan