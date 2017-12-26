監委關切軍紀淪形式主義　馮世寬稱會更加努力

國防及情報委員會由陳慶財針對「國軍提振軍隊紀律之檢討」議題提出詢問，陳慶財指出，軍紀案件從99年的883案，逐年減少至104年的465案，表面上軍紀案件看似減少，但真正原因可歸因於100年至103年國軍實施「精粹案」，總兵力減少近1/4。

監察院長張博雅26日率全體監察委員巡察行政院，下午主持巡察後記者會，針對「國軍提振軍隊紀律之檢討」議題，監察委員陳慶財表示，近年來發生多起軍紀案件，對國軍形象造成傷害，也影響募兵政策推行，他批評國軍改善軍紀淪形式主義。國防部長馮世寬回應表示，會更加努力維護軍紀，做出更好成績。

陳慶財也指出，近年推動「募兵制」，志願役比重逐年提高，且國軍女性官士兵人數及比重快速成長，上述原因都是導致軍紀案件數量減少主因，絕非國防部所說國軍整體軍紀狀況已有明顯改善。

陳慶財表示，第5屆監委提出國防調查報告，其中軍紀案件超過60%，國防軍紀案件遭糾正通過比例高達90%，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。他批評，國防部改善軍紀不該淪為形式主義。

針對立委批評，馮世寬表示，感謝監察院有關軍紀案調查，他虛心接受。但是他也直言，《陸海空軍懲罰法》修法後，任何處罰皆需層層核備，確實對軍中管教造成不便，影響部隊訓練及領導統御，今後對於維護軍紀會更加努力，做出更好成績。