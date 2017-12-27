退軍餐風露宿？吳斯懷：中華民國軍人何去何從？

參與年改會議的退將吳斯懷表示，違法年改會成立後，與軍系團體代表吳其樑將軍、葉宜生將軍等三人，輪流參與每周的年改會， 20次年改會議，但軍系代表卻未獲邀參加中、南、東四次說明會，只爭到一句「軍人年改單獨處理」；到現在政府的承諾將滿一年，仍無視年邁退伍軍人，街頭餐風露宿300多天，毫不在意多數仍具備後備軍人身份的退役軍人長期抗爭訴求。

民進黨105年5月主政後，6月即開始分別成立「年改會」、「黨產改革會」等各種委員會進行「轉型正義」改革。 其中，參與年改會議的退將吳斯懷語表示，希望國防部代表能如實轉達軍人的主張與訴求，讓中華民國軍人知道，為誰而戰？為何而戰？

吳斯懷將軍說，民進黨政府要搞清楚，戰時動員令生效，要靠後備軍人指揮後備部隊遂行台、澎防衛作戰，至今仍然放任綠委、名嘴羞辱軍人，且有內政部高官強闖營區，公然辱罵衛哨兵等行為，現役軍人、退役(備役)軍人、退役(除役)軍人，看著民進黨政府這些作為，心中只有無比悲憤，軍人用生命捍衛國家，國家卻如此回報軍人，請問戰時國家安全將靠誰維護？

吳斯懷將軍進一步說，回顧一年半以來，不當黨產條例、一例一休勞基法、促轉條例、公投法、稅改條例、行政院通資安全修正條例及差一點端出來的保防法等，無論在野黨如何杯葛、街頭抗爭愈演愈烈，民進黨立委完全不理會，蔡英文總統兼黨主席似乎被綁架，只能不斷文青式喊話嗎？

吳斯懷將軍指出，6月底看到公教年改版本粗暴的立法方式，綠營立委無視年改會最終版本，形同推翻年改會共識，也不甩蔡英文喊話，提出更嚴苛的公教年改版本以多數表決方式硬闖通過，將於107年7月1日實施；吳斯懷提出呼籲，請民進黨政府了解，軍人與公教團體不同，千萬不要把退伍軍人逼到牆角，如今邀集退伍軍人團體召開大會，討論「軍人退撫制度改革」及後續行動，參加單位有125個退伍軍人團體，全體通過形成共識的擬案方向及行動規畫。

吳斯懷語重心長地說，希望國防部代表能如實轉達軍人的主張與訴求，讓中華民國軍人知道，為誰而戰？為何而戰？讓中華民國軍人知道，為國家犧牲奉獻之後，國家會善待他們的餘生，更會善待他們的遺眷！