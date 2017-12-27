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營養健腦　有魚「蝦」更好

生活中心／綜合報導2017/12/27 13:25
▲一項超過900名老年志願者、為期5年的研究顯示，增加魚類、堅果、橄欖油此類健腦飲食，減少速食、高脂、高糖等垃圾食物，可以顯著減緩認知下降。（圖／美商賀寶芙提供）
▲一項超過900名老年志願者、為期5年的研究顯示，增加魚類、堅果、橄欖油此類健腦飲食，減少速食、高脂、高糖等垃圾食物，可以顯著減緩認知下降。（圖／美商賀寶芙提供）

忘東忘西、反應越來越慢、話到嘴邊熊熊說不出口，當心大腦初老不可不知！賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會成員、美國加州大學洛杉磯分校UCLA老化研究中心處長施默爾醫師（Dr. Gary Small）表示，台灣已邁向高齡社會，腦健康對老年生活品質至為重要。台灣人名列亞洲最胖，逾四成的台灣中年人過重，勞苦上班族壓力山大，大幅增加腦部過早退化的風險。

營養專家美商賀寶芙(Herbalife)近期公佈「2017亞太區健康熟齡大調查」，賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良表示，調查中發現中壯年族群（40-49歲）近八成(76%)受訪者認為自己尚未做好健康老化的準備，比例遠高於50歲以上的中高齡族群（64%），85%的中壯年族群（40-49歲）擔心老化帶來的健康隱憂。


▲賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會成員、美國加州大學洛杉磯分校UCLA老化研究中心處長施默爾醫師（Dr. Gary Small）表示，台灣已邁向高齡社會，腦健康對老年生活品質至為重要。（圖／美商賀寶芙提供）

國際權威腦部健康及老化保健專家–施默爾醫師指出：「台灣自2017年老年人口已首度超越幼年人口，預計2018年時台灣老年人口佔總人口比率將超過14％、正式邁入高齡社會，推動健康老化已是刻不容緩的重要工作！其中，腦部退化更是全球共同面臨的嚴峻健康考驗，以嚴重影響個人及家人生活品質的失智症為例，全球平均每三秒就有一個人罹患失智症」。在台灣，65歲以上國民失智症盛行率約8%，也就是說65歲以上的老人每13人即有1位失智者，而80歲以上每5人即有1位失智者。

施默爾醫師提醒，人體老化的進展有三成來自基因決定、高達七成來自後天影響(例如：飲食營養、生活型態)，人人都應及早採取行動為健康老化做好準備。施默爾醫師進一步指出：大腦在20歲到達生長達巔峰後便開始逐漸退化，40歲起，每天有上萬個腦細胞會衰老死亡，開始初老症狀，例如：忘東忘西、記憶力衰退、反應變慢、專注力不集中等。科學研究顯示：「飲食」能夠吃出大腦活力。一項超過900名老年志願者、為期5年的研究顯示，增加魚類、堅果、橄欖油此類健腦飲食，減少速食、高脂、高糖等垃圾食物，可以顯著減緩認知下降，相當於大腦年齡年輕了7.5歲。同時配合體重管理、適度運動、腦力訓練、紓解壓力等正確生活習慣，為腦部抗老助攻。

賀寶芙美國營養與飲食學會註冊營養師林賢茜建議指出，現有之科學實證表明磷蝦油與魚油一起搭配使用，有助保護大腦健康、促進健康老化，「腦補計畫」雙管齊下：磷蝦油富含Omega-3，內含的磷脂質可提升吸收力、蝦紅素還能幫助大腦抗氧化，而魚油則能補充足夠的Omega-3有助腦部及身體循環系統健康，聰明的健康管理就要讓每一次努力發揮最大的效益。


▲賀寶芙美國營養與飲食學會註冊營養師林賢茜建議指出，現有之科學實證表明磷蝦油與魚油一起搭配使用，有助保護大腦健康、促進健康老化。（圖／美商賀寶芙提供）

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